Más de 20 muertos deja atentado contra tren en Pakistán: carro con explosivos lo habría estrellado

Por lo menos 24 personas murieron el domingo 24 de mayo por un ataque con bomba contra un tren que transportaba personal militar en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, afirmó un alto cargo a la AFP.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En los últimos meses ha aumentado la violencia en esta provincia fronteriza con Irán, donde operan grupos separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), que reivindicó esta acción en Quetta, la capital provincial.

Entre las víctimas del ataque había militares, apuntó el funcionario, que también reportó más de 50 heridos.



¿Cómo se produjo el atentado?

Las imágenes del lugar mostraban un vagón destrozado, que volcó de costado, por el que la gente trepaba en busca de supervivientes. Se veía a personas que cargaban camillas con víctimas empapadas de sangre y a personal armado.



"Cuando escuché la explosión, pensé que tenía que ser un ataque", dijo Mujib Ahmad a la AFP. "Salí del edificio y vi la devastación y mi coche completamente destrozado", aseguró.



El funcionario dijo a la AFP que el tren transportaba a personal del ejército y a sus familiares desde Quetta a Peshawar, en el noroeste de Pakistán.

Publicidad

"Un coche cargado con explosivos chocó contra uno de los vagones, lo que provocó una gran explosión", contó. Las ventanas estallaron en pedazos y los vehículos cercanos quedaron destruidos. Según un funcionario policial, el artefacto explosivo usado pesaba 35 kilos.

La potencia de la detonación provocó el descarrilamiento de la locomotora.

Publicidad

Otro responsable público declaró a la AFP que el personal del ejército viajaba para celebrar la Fiesta del Sacrificio, una de las grandes fechas del calendario musulmán, que empieza el martes.

El BLA, el grupo separatista más activo de esta provincia y declarado terrorista por Estados Unidos, reivindicó la acción en un comunicado enviado a la AFP.

Este grupo ha intensificado sus ataques contra instalaciones militares, administración civil e incluso trabajadores pakistaníes de otras provincias o de firmas extranjeras instalados en Baluchistán.

"Actos de terrorismo tan cobardes no pueden debilitar la determinación de pueblo de Pakistán", señaló el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Publicidad

Baluchistán es la provincia más empobrecida de Pakistán y la más extensa en superficie. Está rezagada respecto al resto del país en casi todos los indicadores como educación, empleo o desarrollo económico.

El principal grupo baluchi de la región acusa a Islamabad de explotar sus vastos recursos naturales, ricos en gas y minerales, sin que la población local, que sufre los mayores índices de pobreza del país, reciba beneficios.

Publicidad

A esta tensión se suma la creciente actividad de grupos islamistas como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibanes paquistaníes, afines ideológicamente a los talibanes de Afganistán.

Islamabad acusa reiteradamente al régimen de Kabul de permitir que tanto los insurgentes islamistas del TTP como los comandos separatistas baluchis mantengan refugios seguros en suelo afgano para planificar y ejecutar atentados coordinados dentro del territorio paquistaní.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP