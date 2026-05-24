Adolescente de 16 años murió tras sufrir descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello

Lo que parecía una rutina cotidiana dentro de una vivienda rural en Brasil terminó convertido en tragedia. Maria Catarina Souza Carvalho, una adolescente de 16 años, murió luego de sufrir una descarga eléctrica mientras utilizaba una plancha para el cabello en su habitación.



El caso ocurrió en la aldea de Vereda, zona rural del municipio de Central, en el estado de Bahía, y generó conmoción entre vecinos, compañeros de colegio y habitantes de la comunidad, donde la joven era ampliamente conocida.

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Según la información divulgada por G1, Maria Catarina se encontraba en su casa junto a su madre utilizando el aparato cuando ocurrió el accidente. En medio de la rutina, la mujer salió unos minutos hacia la cocina para buscar agua, pero poco después escuchó los gritos desesperados de su hija.

Al regresar a la habitación encontró a la adolescente inconsciente y todavía recibiendo la descarga eléctrica provocada por la plancha para el pelo.



La madre intentó salvarla antes de llevarla al hospital

De acuerdo con los reportes conocidos en Brasil, la madre reaccionó de inmediato y desconectó el aparato para intentar auxiliar a la joven.



Posteriormente trató de reanimarla antes de trasladarla al hospital municipal de Central. Sin embargo, Maria Catarina llegó al centro asistencial sin signos vitales.

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La Policía Civil de Bahía informó que el caso fue registrado como una muerte accidental y las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

El entierro de la adolescente se realizó pocas horas después de lo ocurrido y contó con el acompañamiento de familiares, vecinos y personas cercanas a la familia.

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Una tragedia que golpeó a toda una comunidad

La muerte de Maria Catarina generó un fuerte impacto en Vereda, una pequeña comunidad rural del interior de Bahía donde gran parte de los habitantes se conocen entre sí y donde la escuela ocupa un lugar central dentro de la vida cotidiana.

La adolescente estudiaba en la Escuela Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, una institución pública de jornada extendida que emitió un mensaje de condolencias tras conocerse la noticia.

“En este momento de dolor y tristeza, nos solidarizamos con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su vida”, expresó la institución educativa en un comunicado.

La escuela también destacó el vacio que deja su perdida. “Maria Catarina deja tras de sí recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar”, señaló el mensaje compartido por el plantel.

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La Policía Civil de Bahía mantiene abierto el caso, registrado preliminarmente como accidental, mientras familiares y habitantes de la zona continúan acompañando el duelo por la muerte de la adolescente de 16 años.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co