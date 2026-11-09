Polémica en Nvidia: indagan a su máximo directivo por relación extramarital con una espía china

El gigante tecnológico Nvidia anunció este domingo, 8 de noviembre de 2026, que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del Gobierno de China, según reportes de inteligencia de Estados Unidos. La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".

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"Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible", señaló. Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados. "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según Axios.



El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China. La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China. El diario reportó que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".



Alice Huang, una biografía llena de incógnitas en el centro del espionaje de Nvidia

Identificada también como Huang Le, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China, para recabar información sobre el fabricante estadounidense de chips, aprovechando una relación extramatrimonial con su máximo responsable, e influir en el acceso del país asiático a sus procesadores más avanzados, según publicó The New York Times (NYT).



La investigación periodística sostiene que un memorando distribuido entre altos cargos de la Administración estadounidense vinculaba a Huang con ese organismo, una acusación que la Cancillería china volvió a rechazar este lunes al calificar las informaciones sobre espías chinos de "pura invención y una calumnia", como ya había hecho a finales de octubre. La trayectoria conocida de Huang se concentra en Megaspeed International, una compañía singapurense especializada en servicios de computación en la nube para inteligencia artificial (IA).

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Según registros mercantiles citados por medios de Singapur, la empresaria asumió en marzo de 2023 el cargo de directora gerente de la firma, anteriormente denominada 7Road International y vinculada al sector chino de los videojuegos. En noviembre de ese año, Huang dejó de figurar como administradora y la propiedad pasó a Swiftdata, controlada por el empresario singapurense Tan Yong Pong. Megaspeed, reconocida por Nvidia como socio de servicios en la nube, quedó bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses por sospechas de que parte de los procesadores avanzados sujetos a restricciones se desviaron a China, algo que la tecnológica niega y asegura haber investigado y desmentido el año pasado.

Una sociedad vinculada a Megaspeed en Malasia adquirió al menos 4.800 millones de dólares en equipos de IA con tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026, según registros comerciales citados por el NYT, cuando Huang ya había dejado de figurar como administradora de Megaspeed y sin que conste que dirigiera personalmente esas operaciones. La empresaria también fue fotografiada junto a Jensen Huang durante la feria tecnológica Computex de 2024 en Taipéi, en encuentros con otros ejecutivos del sector.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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