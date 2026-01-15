Por amenaza de bomba, avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en Barcelona

Un avión de Turkish Airlines aterrizó este jueves 15 de enero en Barcelona, España, tras una amenaza de bomba a bordo que activó la actuación de las fuerzas de seguridad, informó la Guardia Civil española. (Lea también: Desarticulan red en Europa de tráfico de metanfetamina: cártel la ocultaba de extraña forma)

El pasaje de la aeronave, que procedía de Turquía, desembarcó por su propio pie y se encuentra en una zona segura, detalló Protección Civil, que activó el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto, que según la gestora Aena continúa operando con normalidad.

La Policía Autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra) está colaborando con el gestor aeroportuario y con la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión, e incide en que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.



Por el momento, no se ha informado de dónde provino la amenaza de bomba en la aeronave.



El vuelo TK1853 despegó de Estambul a las 9:22 de la mañana, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y aterrizó en El Prat, en Barcelona, a las 10:57, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a lo previsto.



Según el registro de Flight Radar, la aeronave voló en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa de Cataluña, en el noreste español, antes de proceder al aterrizaje.

El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, fue derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, según fuentes del dispositivo de seguridad, que detallan que la amenaza se recibió en torno a las 10:00.

Los Bomberos desplazaron hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también se desplegaron efectivos la policía local de El Prat de Llobregat.

¿Hallaron algún dispositivo en el avión?

Las fuerzas de seguridad no han hallado por ahora explosivos en el registro de la aeronave de Turkish Airlines.

Los efectivos han comenzado además a revisar a los pasajeros uno a uno y esa inspección podría alargarse horas.

