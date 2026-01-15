En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
VISAS DE INMIGRANTES
DÍA SIN CARRO
FREDY GUARÍN
VENEZUELA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Por amenaza de bomba, avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en Barcelona

Por amenaza de bomba, avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en Barcelona

La aeronave, con más de 150 personas a bordo, voló en círculos durante unos 20 minutos antes de descender.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Avión de Turkish Airlines aterriza en Barcelona por amenaza de bomba
AFP

Un avión de Turkish Airlines aterrizó este jueves 15 de enero en Barcelona, España, tras una amenaza de bomba a bordo que activó la actuación de las fuerzas de seguridad, informó la Guardia Civil española. (Lea también: Desarticulan red en Europa de tráfico de metanfetamina: cártel la ocultaba de extraña forma)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El pasaje de la aeronave, que procedía de Turquía, desembarcó por su propio pie y se encuentra en una zona segura, detalló Protección Civil, que activó el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto, que según la gestora Aena continúa operando con normalidad.

Últimas Noticias

  1. Johan Adaree Sánchez.
    Johan Adaree Sánchez.
    Archivo particular
    MUNDO

    ¿Acoso escolar? Lo que se sabe del joven colombiano de 17 años asesinado a tiros en Estados Unidos

  2. Visa en el Mundial de Estados Unidos.
    Visa en el Mundial de Estados Unidos.
    Getty y AFP
    MUNDO

    EE. UU. congela visas de inmigrante a Colombia y otros 74 países: ¿afecta a quienes van al Mundial?

La Policía Autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra) está colaborando con el gestor aeroportuario y con la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión, e incide en que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.

Por el momento, no se ha informado de dónde provino la amenaza de bomba en la aeronave.

El vuelo TK1853 despegó de Estambul a las 9:22 de la mañana, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y aterrizó en El Prat, en Barcelona, a las 10:57, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a lo previsto.

Según el registro de Flight Radar, la aeronave voló en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa de Cataluña, en el noreste español, antes de proceder al aterrizaje. 

Publicidad

El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, fue derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, según fuentes del dispositivo de seguridad, que detallan que la amenaza se recibió en torno a las 10:00.
Los Bomberos desplazaron hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también se desplegaron efectivos la policía local de El Prat de Llobregat.

¿Hallaron algún dispositivo en el avión?

Las fuerzas de seguridad no han hallado por ahora explosivos en el registro de la aeronave de Turkish Airlines.

Publicidad

Los efectivos han comenzado además a revisar a los pasajeros uno a uno y esa inspección podría alargarse horas.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

España

Publicidad

Publicidad

Publicidad