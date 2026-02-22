Pánico en el Aeropuerto de Guadalajara tras la muerte alias El Mencho en México: habla testigo

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sembrado el caos en distintos estados de México por cuenta de las represalias que han tomado criminales del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJGN). Videos muestran que el Aeropuerto de Guadalajara fue uno afectado por el miedo generalizado que ha datado la ola de violencia desplegada por actores armados que han hecho narcobloqueos y han incendiado vehículos.



Entre el contenido divulgado en redes sociales se puede observar que numerosos pasajeros de la terminal aérea e incluso miembros de la Guardia Nacional estaban corriendo presos del pánico. El contenido mencionado contrasta precisamente con las declaraciones emitidas por el propio aeropuerto, en el que dio varias precisiones sobre estos momentos.



El Universal habló con Marani Ceja, una pasajera que venía en un vuelo desde Newark y que haría escala en Guadalajara. Cuando la aeronave arribó, dice Ceja, la tripulación informó que no podría descender del avión hasta nuevo aviso por una suspensión temporal de llegadas y salidas.

"Cuando llegamos, fue justo cuando empezaron las movilizaciones; las personas empezaron a entrar a la pista corriendo a esconderse. Se escucharon las alarmas en el aeropuerto y varios vehículos de seguridad del propio aeropuerto. Desde que aterrizamos, los alrededores están en llamas, mucho humo por todos lados", relató al medio citado.

Ante las especulaciones por la posible presencia de actores armados dentro del terminal, el Aeropuerto de Guadalajara dijo en un comunicado que todo está operando con normalidad y que no hay cancelaciones ni afectaciones. “Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes”, expresó.

A su vez, señaló que el contenido divulgado en redes “no corresponde a situaciones dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros”. Además reiteró, en medio de la coyuntura, que el establecimiento aeroportuario se encuentra bajo la protección de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

Aeropuerto de Guadalajara, no se ve bien ver a la guardia nacional corriendo o si? pic.twitter.com/v2gxdDXgmO — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026

Autoridades monitorean la situación en diferentes estados de México

Estados en México como Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas están al pedniente de cómo se desarrolla la situación en materia de orden público y seguridad después de que la violencia saliera de Jalisco.



Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma". En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad". "Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó Sheinbaum.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

@pau.r.rozo en Instagram

Con información de EFE