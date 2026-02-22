Presidenta de México habla de situación en el país tras muerte de 'El Mencho': "Diversos bloqueos"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en su cuenta de X luego de la tensión que se vive en varias zonas de ese país tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien era líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fue abatido en una operación en el municipio de Tapalpa. Algunas carreteras han sido bloqueadas y se han presentado desmanes; sin embargo, la mandataria llamó a la calma.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", indicó Sheinbaum

También extendió un reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. "Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", escribió.



Horas antes, la Secretaría de la Defensa Nacional de México detalló que, durante la operación en Tapalpa, el personal militar fue atacado, por lo que repelieron la agresión y, en medio del contrataque, cuatro integrantes del CJNG fallecieron y tres resultaron heridos de gravedad, entre ellos se encontraba 'El Mencho', quien falleció mientras era trasladado a Ciudad de México.



Según el diario El Universal de México, el operativo también dejó como resultado la detención de otros dos integrantes del cartel, así como el aseguramiento de armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes, capaces de destruir aeronaves y vehículos blindados. Sin embargo, algunos uniformados resultaron heridos y se están recuperando en Ciudad de México.



¿Quién era alias El Mencho?

Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán 'El Chapo' e Ismael 'Mayo' Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Publicidad

'El Mencho' encabezó la consolidación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010. Bajo su liderazgo, este cartel se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

La organización fue señalada por masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades de México, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

Publicidad

Noticia en desarrollo...