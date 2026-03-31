Portero relata cómo desarmó al estudiante responsable del tiroteo en Argentina: “Me apuntó”

Argentina continúa sumida en la conmoción por el tiroteo que ocurrió este 30 de marzo en un colegio de la ciudad de Santa Fe. Un joven de 15 años ingresó con un arma y abrió fuego contra sus compañeros mientras izaban la bandera. Un menor de 13 años falleció y otros dos resultaron heridos. Fue un trabajador de la institución quien intervino para que cesara el fuego. El hombre habló sobre los momentos de pánico que vivieron dentro del plantel y cómo logró reducir al tirador.



Fabio, el portero que ahora es visto por muchos como un valiente héroe, habló con el noticiero argentino Telenoche. Durante toda la jornada, diversos testimonios de los estudiantes reconocieron el esfuerzo osado de un hombre que todos los días ha prestado su servicio a los jóvenes. Y es que el portero de San Cristóbal aprovechó un momento en el que el tirador no pudo recargar su escopeta, lo que llenó el ambiente de desconcierto y fue la ventana perfecta para reducirlo. “Me apuntó, pero no llegó a gatillar”, reveló el señor a este medio.



Así se dio cuenta de lo que ocurría

Para el señor Fabio, la jornada transcurría común y corriente. Cuando inició el ataque, estaba ordenando bicicletas y motos, cuando escuchó una detonación. Al inicio pensó que era algo menor, como que algo se había caído. Pero vino la segunda detonación y pronto vio cómo los estudiantes salían del edificio, presos del pánico. “Vi que los chicos empezaron a correr hacia afuera y que el alumno tenía un arma y estaba tirando”.



El agresor había ingresado este lunes con una escopeta calibre 12/70 oculta dentro de un estuche de guitarra. Entró al baño de la escuela y salió al patio interno, donde abrió fuego. Según el medio La Nación, el joven alcanzó a disparar entre cuatro y cinco veces.

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El trabajador relató que, al momento de reducirlo, el tirador no opuso resistencia y hasta hubo un momento de confusión: “No reconocía dónde estaba ni qué había hecho”. Según Fabio, el mismo joven que había sembrado el terror en la escuela estaba desorientado. “No sabía lo que hacía. Me dijo que había salido a cazar el fin de semana”.

Después de sobrevivir a semejante episodio, que consterna a todo un país y ha llegado a oídos del continente entero, Fabio reflexiona que, si no hubiera intervenido, el caso habría sido peor. Recuerda vívidamente que el joven llevaba municiones en su cinturón y cargaba con rapidez, un dato que fue confirmado por otro estudiante. “El chico estaba en estado de shock y podría haber matado a más alumnos. Estaba tirando a cualquier lado”.



Su reacción fue confrontarlo para quitarle el arma. “Llegué a escuchar cuatro disparos y ya había cargado para tirarme a mí. Cuando yo salí corriendo se frenó y me apuntó, pero no llegó a gatillar porque lo reduje. Tenía habilidad porque lo hizo muy rápido”, recalcó. Fabio afirma no conocer al estudiante, pues no trata con los alumnos directamente, sino con los padres, pero declaró que era “buen estudiante”.



El tirador, menor de edad, fue identificado como Gino. Su abogado señala que el joven estaba “bajo tratamiento psicológico”, presentaba antecedentes psiquiátricos como intentos de suicidio y autolesiones. Además, parece que fue víctima de bullying o acoso escolar. Sin embargo, no recibía atención por parte de psiquiatría, solo psicología. “Tenía muy pocos amigos”, señaló.



La víctima fatal de esta tragedia fue identificada como Ian Cabrera, quien recién había cumplido los 13 años de edad el pasado 2 de enero. Su padre y tía son empleados de la Municipalidad de San Cristóbal.

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“Nos toca de lleno lo que es el dolor de esta familia porque la conocemos. Si no fueran empleados también nos afectaría”, manifestó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de San Cristóbal, en una entrevista con Radio con Vos.

María Paula Rodríguez Rozo

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