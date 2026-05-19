Hombre fue detenido por haberle quitado la vida a su hija de 17 años y fingir su desaparición

Un atroz crimen tiene conmocionadas a las autoridades en la India y también causa revuelo internacional. Se trata del presunto asesinato de una joven de 17 años a manos de su padre, quien denunció ante las autoridades que la adolescente estaba desaparecida.

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Tras una investigación de las autoridades para dar con el paradero de la menor de edad, todo llevó a concluir que su propio padre la habría asesinado. Según los primeros informes de las autoridades, todo se dio porque el hombre no aceptaba la relación sentimental que su hija mantenía con un conocido de la familia.



¿Cómo lo descubrieron?

Según han detallado las autoridades, esta tragedia ocurrió el 16 de abril de este año. Lo que han podido concluir es que ese día el hombre, identificado como Timmarayappa, llevó a su hija hasta una finca familiar para tener una discusión sobre la relación que ella sostenía con un electricista.

El agricultor habría tenido un violento altercado con su hija y la habría golpeado tan fuerte que la dejó inconsciente y causó su muerte. Para encubrir lo que había pasado, decidió esconder el cuerpo de su hija y, posteriormente, acudió con su esposa a una estación de policía para reportar la desaparición de la menor de edad.



La policía del estado de Karnataka, India, buscó por varias semanas a la menor reportada como desaparecida. Los investigadores dicen que, a lo largo de esas semanas, el hombre estuvo trasladando el cuerpo de la joven a diferentes escondites para evitar ser descubierto.



Lo que llevó a las autoridades a sospechar del agricultor es que semanas más tarde la madre de la menor y esposa del hombre regresó a la estación para denunciar que ahora él también desapareció de su casa, pero se llevó dinero en efectivo y su motocicleta. Los investigadores determinaron que el sujeto mantenía sus celulares apagados para evitar ser rastreado.

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Fue finalmente gracias a un conocido del hombre que se supo la manera en la que estaba evadiendo a las autoridades. Este informante confesó a los uniformados que Timmarayappa pasaba pocos días en diferentes distritos y solía pasar las noches en templos o terminales de buses. Además, que estaba utilizando un celular de segunda mano con una SIM nueva.

Por otro lado, en medio de su huida, el agricultor estaba buscando abogados en los distritos a los que acudió, esto para conseguir la libertad bajo fianza en caso de un arresto. Su búsqueda fue lo que llevó a las autoridades a dar con su paradero y detenerlo un mes después de haber asesinado a su hija.

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Aunque cuando fue detenido el agricultor aseguró ser inocente de la desaparición de la menor, luego de varias horas de interrogatorio reveló la verdad a las autoridades. El hombre no solo confesó el crimen, sino que también le dio las indicaciones a las autoridades del punto exacto en el que estaban los restos de la adolescente.

El hombre permanece detenido enfrentando cargos formales por homicidio agravado y ocultamiento de evidencia. El caso genera indignación en la comunidad local e internacional mientras se lleva a cabo la conclusión y se espera que se llegue a una condena ejemplar.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co