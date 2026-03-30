El crudo testimonio de sobreviviente del tiroteo en escuela de Argentina: “Empezó a reír”

Un estudiante de 13 años murió y al menos ocho personas resultaron heridas este lunes cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades. El inusual episodio, que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares, ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, una localidad de 16.000 habitantes en la provincia de Santa Fe (centro).



"Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo", dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.



El testimonio de uno de los sobrevivientes: vio morir a su compañero

Otro alumno que estaba presente en el momento de los hechos habló con el medio LN+ y relató que el agresor tenía el arma escondida dentro de un estuche de guitarra. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”. Según él, el objetivo principal del victimario era atentar contra otro grupo. “Supuestamente quería matar a los amigos, pero como no estaban empezó a tirar a la bartola”.

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Ante ese momento de pánico, el joven estudiante atinó a correr mientras los disparos se escuchaban por doquier. “Me silbaron los perdigones”. El menor de edad también relató que, en medio del desespero, vio cómo una de las balas fue la causa de muerte fulminante del estudiante de 13 años que resultó como única víctima fatal del tiroteo. “Le desarmó la cabeza”, recuerda.



Testimonios conocidos por medios argentinos señalan que el perpetrador del tiroteo llevaba todas las balas sobre su pecho para recargar rápidamente. En medio del fuego, un funcionario del colegio que trabaja como portero le pidió parar. Ese momento específico funcionó para que iniciara una negociación. Fue entonces que, cuando el joven fue a recargar la escopeta, el arma se trabó. Aquella fue la oportunidad que hubo para frenarlo entre este sujeto y un maestro de la escuela.

“Cuando le sacaron el arma y los cartuchos empezó a correr”, agregó el testigo del crudo episodio, quien también vivió una escena que le podría helar la sangre a cualquiera, cuando el individuo fue aprehendido por oficiales de la policía: “Cuando lo agarra la policía y lo mete al patrullero, se empezó a reír y dijo que quería matar a toda la escuela”.



Argentina lamenta la tragedia

Es un "momento muy, muy triste y muy conmocionante. Así que queremos acompañar en primer lugar a la familia de Ian, del chico, que hoy perdió la vida", dijo Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, en una conferencia de prensa horas después del incidente al referirse a la víctima por su nombre.



El agresor se encuentra detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial.



"No registra antecedentes, no tuvimos intervención a lo largo de toda su trayectoria escolar", dijo de él Cococcioni. "Atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja", añadió. "Lo que tenemos contrastado hasta ahora es que no se trataba de un conflicto intraescolar", prosiguió.

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Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, había señalado el gobierno provincial en un comunicado. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela para evaluación, uno de ellos inicialmente grave pero estable. Se trata de "una menor de 13 y uno de 15 años", dijo el ministro.

María Paula Rodríguez Rozo

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