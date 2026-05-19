Giro en la muerte del dueño de Mango: autoridades detienen a su hijo por posible homicidio

En 2024, una tragedia en medio de un aparente accidente enlutó al mundo de la moda ante el fallecimiento de Isak Andic, fundador de Mango, en medio de un recorrido por la montaña de Montserrat, en España.

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Aunque en principio todo fue catalogado como un accidente y su imperio pasó a manos de su primogénito Jonathan Andic, en mayo de 2026 un giro dramático cambió por completo el panorama de este caso. Las autoridades españolas detuvieron recientemente al hijo del creador de Mango con acusaciones de participar en el presunto asesinato de su padre.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

La muerte de Isak Andic ocurrió en la mañana del 14 de diciembre de 2024, cuando el hombre tenía 71 años. El empresario, cuya fortuna era la quinta más grande de España y se estimaba en 4.500 millones de dólares, falleció tras precipitarse por un barranco de entre 100 y 150 metros en las Coves del Salnitre, en Collbató. En ese momento, el único testigo de la caída fue su hijo mayor Jonathan, quien lo acompañaba en una jornada de senderismo.

Inicialmente, la investigación de los Mossos d'Esquadra y la autopsia preliminar sugirieron que se trataba de un desafortunado accidente de montaña. El entorno de la familia y la opinión pública aceptaron la versión de que el magnate había perdido el equilibrio en una ruta que es considerada de baja dificultad. Ante la falta de indicios de criminalidad, la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell decidió archivar la causa provisionalmente en enero de 2025.



¿Por qué ahora consideran que es un homicidio?

En marzo de 2025, la jueza reabrió el caso tras recibir ampliaciones de los atestados policiales que incluían interrogatorios más exhaustivos al entorno de la víctima. Lo que realmente cambió el rumbo de la investigación fueron las contradicciones detectadas en las declaraciones de Jonathan Andic.



La policía detectó incoherencias sobre puntos clave en el testimonio del único testigo del accidente. Se trata del lugar exacto donde se encontraba Jonathan al momento de la caída, el sitio donde había aparcado el coche e incluso si había tomado fotografías durante la excursión. Sin embargo, la prueba más incriminatoria provino del análisis de los dispositivos móviles y la geolocalización, realizado con el apoyo de la Policía Nacional.



Los investigadores descubrieron que Jonathan Andic había visitado exactamente el mismo lugar de la montaña unos días antes del suceso. Aunque la defensa argumentó que se trataba de un viaje de preparación para la excursión con su padre, este dato no fue mencionado por el hombre en su primera declaración, lo que despertó las sospechas de una posible planificación.

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Además, se trabajó en la restauración de datos borrados del teléfono celular de Jonathan, buscando indicios que pudieran explicar el cambio de su condición legal de testigo a investigado formal en octubre de 2025.

A esto se han sumado las declaraciones de personas del círculo cercano de la familia Andic, quienes detallaron que la relación padre-hiijo no era la mejor. Estefanía Knuth, pareja de Isak durante sus últimos seis años, declaró ante la jueza que existían fuertes disputas entre ambos. El origen de estos conflictos parece remontarse a 2018, cuando Isak relevó a Jonathan de la dirección de Mango tras sufrir pérdidas millonarias, relegándolo a la vicepresidencia y a la línea de moda masculina.



¿Qué pasará con Jonathan Andic?

Tras su detención este martes 19 de mayo de 2026, Jonathan Andic fue puesto a disposición judicial en Martorell. La jueza decretó prisión provisional eludible bajo una fianza de un millón de euros (aproximadamente 1,16 millones de dólares). Después de consignar dicha cantidad, el empresario ha quedado en libertad provisional, aunque con medidas cautelares estrictas: se le ha retirado el pasaporte, tiene prohibido salir de España y debe comparecer semanalmente en el juzgado.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co