Noticias Caracol  / MUNDO  / Presidente de Perú decreta estado de emergencia en Lima por 30 días para combatir criminalidad

Presidente de Perú decreta estado de emergencia en Lima por 30 días para combatir criminalidad

El mandatario de Perú, a menos de dos semanas de haber llegado a la presidencia del país sudamericana, anunció esta decisión con el objetivo de combatir las dinámicas de criminalidad e inseguridad en el país. Esto dijo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 22 de oct, 2025
Perú.jpg
Presidente de Perú, José Jerí, junto a su gabinete. -
Foto: AFP

