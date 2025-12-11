En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Trump lanza portal para adquirir Tarjeta Dorada a quienes quieran residir en EE. UU. de forma rápida

Trump lanza portal para adquirir Tarjeta Dorada a quienes quieran residir en EE. UU. de forma rápida

En el portal para solicitar a la 'Tarjeta Dorada Trump' se ofrecen tres modalidades, cada una con su respectivo valor, buscando que sea una herramienta para atraer inversión y profesionales altamente cualificados al país.

Por: EFE
Actualizado: 11 de dic, 2025
Tarjeta dorada de Trump
AFP

