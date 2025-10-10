Primera reacción de María Corina Machado tras Premio Nobel de Paz: "Estoy en shock"

Edmundo González, quien fue candidato de la oposición en las pasadas elecciones en Venezuela, publicó un video en el cual sostiene una conversación con María Corina Machado, líder que acaba de ser galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025.

En la breve de la conversación, Machado le manifestó que está "en shock" y en un tono emocionado aseguró que "no puedo creerlo". Este viernes 10 de octubre fue elegida como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.



Para el comité noruego, Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

"Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el comité.



La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añadió.

De otro lado, Edmundo González, quien felicitó a su compañera de lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, dijo que este galardón es un "carajazo". "¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena!", añadió.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

