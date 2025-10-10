En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / MUNDO  / Primera reacción de María Corina Machado tras Premio Nobel de Paz: "Estoy en shock"

Primera reacción de María Corina Machado tras Premio Nobel de Paz: "Estoy en shock"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, señaló en una conversación con Edmundo González que no puede creer el galardón que recibió debido a su lucha por la democracia en su país.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 10 de oct, 2025
María Corina Machado habla luego de que Fiscalía de Venezuela anunciara investigación contra ella
María Corina Machado anuncióp una nueva marcha para este primero de diciembre -
JUAN BARRETO/AFP

