Primeras palabras de Donald Trump tras atentado donde resultó herido: esto dijo

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, se pronunció tras el ataque que sufrió la tarde de este sábado 13 de julio de 2024 en Pensilvania.

¿Qué dijo Donald Trump luego del atentado?

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo, que tuvo lugar en Pensilvania”, mencionó Trump.

El candidato presidencial añadió que “lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida”.

Donald Trump aseguró que le parece increíble que “un acto así pueda ocurrir en nuestro país. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto. Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal, escuché un zumbido, disparos y sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucha sangre y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando”.

Por último, el expresidente de Estados Unidos escribió: “Que Dios bendiga a América”.

