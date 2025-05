Príncipe Harry quiere "reconciliarse" con su familia al admitir que su padre no le habla

Desde su residencia en California, el príncipe Harry ha vuelto a ser noticia al expresar su deseo de reconciliarse con la familia real británica. En una reciente entrevista con la BBC, el duque de Sussex habló abiertamente sobre su anhelo de reconstruir los lazos familiares, aunque admitió que actualmente no mantiene contacto con su padre, el rey Carlos III.

“Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más, la vida es preciosa”, confesó. “Sería genial tener esa reconciliación. Si ellos no la quieren, es cosa suya”, puntualizó.

Esta revelación llega en un momento crítico, ya que Harry enfrenta una batalla legal que ha complicado su regreso al Reino Unido junto a su esposa Meghan y sus hijos. El duque de Sussex, quien se distanció de la familia real en 2020, ha manifestado que la decisión judicial que le impide regresar a su país natal ha sido devastadora para él. En la entrevista, el príncipe de 40 años expresó su frustración por la falta de comunicación con su padre, quien está lidiando con un cáncer desde 2024. A pesar de los desafíos, Harry insiste en que desea una reconciliación y considera que seguir peleando no tiene sentido. “No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. Él no me habla por las cuestiones de seguridad”, añadió.

La situación de Harry y su familia ha sido objeto de intenso escrutinio mediático desde su mudanza a Estados Unidos - Getty Images

La situación de Harry y su familia ha sido objeto de intenso escrutinio mediático desde su mudanza a Estados Unidos. La reducción de la protección policial en el Reino Unido, que antes se financiaba con fondos públicos, ha sido un punto de conflicto significativo. Harry ha culpado a los funcionarios del Palacio de Buckingham por esta decisión, argumentando que pone en riesgo la seguridad de su familia.



La batalla legal y sus implicaciones

El príncipe quería revertir los cambios que el comité de Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec) había introducido en 2020, cuando renunció a sus funciones como miembro de la familia real y se mudó a vivir a Estados Unidos.

Durante la entrevista con la BBC, realizada en California, se le preguntó si había pedido a Carlos III que intercediera en la disputa sobre seguridad. “Mi padre tiene en sus manos mucho control y capacidad. En última instancia, todo este asunto podría haberse resuelto a través de él, no necesariamente interviniendo, sino haciéndose a un lado y dejando a los expertos que hicieran su trabajo”, respondió.



El príncipe Enrique pierde recurso contra el Gobierno británico por su nivel de seguridad

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido desestimó este viernes el recurso del príncipe Enrique en su contencioso contra el Gobierno británico por el grado de seguridad policial al que tiene derecho cuando visita el país. “Tras estudiar los documentos detallados, concluimos que no se puede afirmar que el sentimiento de agravio se traduzca en un argumento legal para impugnar”, la decisión del Comité ejecutivo de Protección de Figuras públicas y de la realeza (Ravec), el ente que tomó la decisión, dijo el juez Geoffrey Vos, uno de los tres magistrados que estudiaron el caso.

El duque de Sussex dijo estar “decepcionado” sobre la derrota judicial y agregó: “En este momento no puedo imaginar un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido” - Getty Images

Publicidad

Los jueces sostuvieron además que Enrique y Meghan estuvieron “entrando y saliendo” del dispositivo de protección de Ravec, ya que “fuera del Reino Unido estaba fuera del sistema, pero cuando estaba dentro su seguridad se consideraba apropiada”. “Era imposible decir que este razonamiento fuese ilógico o inapropiado, de hecho parecía sensato”, añadió el tribunal, que sostuvo que la decisión de este organismo fue “comprensible, y quizá previsible”.

El juez añadió frente a una sala a la que no asistió Enrique que los argumentos de la defensa del príncipe eran “poderosos y conmovedores” y que era “evidente que se sentía maltratado por el sistema”. El duque de Sussex, que sí se personó en la sala en dos vistas en las que se trató el caso, interpuso una querella contra el Ministerio de Interior tras la rebaja del nivel del dispositivo de protección sufragado por el contribuyente británico cuando el príncipe visita el Reino Unido.

Publicidad

El duque de Sussex dijo estar “decepcionado” sobre la derrota judicial y agregó: “En este momento no puedo imaginar un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido”, un país que dijo echar de menos.

Durante el pleito legal, Enrique alegó que se vio “forzado” a apartarse de la monarquía al sentirse desprotegidos tras haber recibido amenazas de muerte del grupo terrorista Al Qaeda.



"Amo a mi país, siempre lo he amado"

Durante la entrevista, el príncipe Harry expresó su dolor por no poder regresar al país que tanto quiere: "Amo a mi país, siempre lo he amado, a pesar de lo que han hecho algunas personas en él... Y creo que realmente es muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi país".

Príncipe Harry. JUSTIN TALLIS/AFP

Pese a este vínculo emocional, el Tribunal de Apelaciones rechazó su intento de recuperar la protección policial que perdió tras abandonar sus deberes reales. Aunque reconocieron que presentó argumentos "contundentes" sobre los peligros que enfrenta, los jueces concluyeron que su "sentimiento de agravio" no justifica una apelación legal.

EFE

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co