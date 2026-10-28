"Problemas": revelan audios del accidente de trenes en España que mostrarían los errores previos

España continúa en un intento por sobreponerse a la tragedia ocurrida en un accidente de trenes en la línea que conecta Sevilla con Madrid. Mientras continúan las labores urgentes en la escena, los medios españoles revelaron los audios previos al siniestro que demostrarían que, en efecto, todo ocurrió por causa de errores cometidos. El material publicado corresponde a conversaciones que tuvo el operador que trabajaba en Atocha con los maquinistas de los trenes Iryo y AVE, respectivamente.



Para entender las conversaciones y dónde radica el error, se debe repasar cómo ocurrió el accidente, que ya cobra la vida de 68 personas y dejó al menos 58 lesionados. El siniestro tuvo lugar en la mañana de este miércoles, cuando los dos trenes de alta velocidad chocaron en la provincia de Toledo. A las 8:30 de la mañana cayó un sistema de seguridad ferroviaria que funcionaba exclusivamente en esta línea. La novedad causó la detención de, al menos, seis trenes y, seis minutos después, a las 8:36 horas, se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del tren AVE, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8:53 horas, cuando embistió al Iryo que estaba parado en la vía.



Los audios previos al accidente de trenes en España

Los medios españoles señalan que el operador que dio la orden pidió que se reiniciara “la marcha normal” y no “a vista”, en la que debe ir como máximo a 40 km/h. La misma orden se le dio a la maquinista del Iryo, quien siete minutos después de obtener luz verde comunicó que seguía detenida porque no podía reiniciar el tren. Pero en el canal de comunicaciones no hubo registro de alguna orden que le pidiera al AVE detenerse ante la novedad informada. Nadie le dijo al tren en movimiento que debía frenar porque había otro vehículo férreo más adelante de él.

—A las 08.36.

—Sí.

—Y esto dice: maquinista de tren 2080. Desconecte y vuelva a conectar el LZB. Reanude marcha. Y luego reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal.

—¿Con marcha normal?

—Sí.

Desde ahí se ve reflejada una acción que va contra la normativa. Al AVE se le ordenó reanudar la marcha sin que se hubiera comprobado si el Iryo andaba o no. El País asegura que, si se hubiera iniciado el protocolo de “marcha a la vista”, la tragedia se habría evitado. La maquinista del Iryo avisó lo siguiente: “Buenos días, Atocha. He tenido una pérdida de transmisión circulando en BSL. El siguiente se ha de ir en el 113 a más de 200. Pero no he cogido transmisión. Estoy detenida. A la entrada de Urda”.

“Desconecte y vuelva a conectar”, le indica el operador desde Atocha al tren 6076. Minutos más tarde, ocurre esta conversación:

– No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada.

– Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama.

– Vale, perfecto. Ahora le digo.

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En el centro de control se escuchó esta conversación, que daría cuenta de un supuesto caos en Atocha: “De verdad, tronco. De verdad. El 6071 está teniendo problemas con el equipo. Está avanzando hasta que se detenga. Tenía un Meta40 que continuara en BSL. No hemos cambiado. Un momento”.



Pero nunca se escuchó la orden para el AVE de hacer un alto en el camino, por más que la maquinista notificó a los operadores en Atocha que el tren no se movía. Solo cinco minutos después estalló la tragedia, una de las mayores que ha visto España en años en materia ferroviaria y que tuvo un costo de vidas humanas más alto que el del accidente ocurrido a inicios de este año.

María Paula Rodríguez Rozo

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