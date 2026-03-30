Profanan tumba de modelo asesinada por su expareja: familia pide ayuda para recuperar los restos

La tragedia que rodea el caso de la modelo italiana Pamela Genini suma un nuevo capítulo que ha causado conmoción en Italia. A casi cuatro meses de su asesinato en manos de su expareja, su tumba fue profanada y su cuerpo mutilado, en un hecho que hoy es investigado por las autoridades y que ha dejado a su familia en un estado de profundo dolor e incertidumbre.



El caso salió nuevamente a la luz luego de que la madre de la joven hiciera un desesperado llamado público. “Es un dolor que no nos deja vivir a mi familia ni a mí. Por favor, ayúdenme a encontrarla porque no podemos seguir así”, expresó en declaraciones al programa Dentro la notizia , al tiempo que insistió en que la única esperanza es que la investigación avance con rapidez y permita esclarecer lo ocurrido.



"Una tragedia tras otra"

La profanación fue descubierta durante un procedimiento que, en principio, debía ser un momento de recogimiento familiar. El ataúd de la joven iba a ser trasladado desde un nicho provisional hacia la capilla familiar en el cementerio de Strozza, en la provincia de Bérgamo. Sin embargo, al abrir el féretro, los familiares se encontraron con una escena estremecedora: el cuerpo había sido decapitado.

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De acuerdo con la información recopilada por medios italianos, el ataúd presentaba signos evidentes de manipulación. Algunas de sus estructuras habían sido alteradas, con tornillos removidos y la lámina interna cortada. Además, se detectó el uso de materiales distintos a los originales para volver a sellarlo, lo que sugiere que alguien intervino el féretro tras el entierro.

La magnitud del acto llevó a la Fiscalía de Bérgamo a abrir una investigación formal por profanación de cadáver y sustracción de restos humanos, delitos que contemplan penas de prisión agravadas si se cometen dentro de un cementerio. Las autoridades intentan determinar quién o quiénes estuvieron detrás de este hecho, que ha sido calificado por la familia como “un ultraje inhumano”.



“Estamos viviendo una pesadilla constante; es una tragedia tras otra”, afirmó la madre de la joven en declaraciones televisivas. En medio del dolor, también apeló a la conciencia de los responsables: “Es Semana Santa, espero que quien haya cometido este terrible acto se arrepienta”.



¿Cómo falleció la modelo?

El crimen que terminó con la vida de Pamela Genini ya había generado una fuerte conmoción en octubre de 2025. La modelo, de 29 años, fue asesinada en su apartamento en Milán tras recibir 24 puñaladas por parte de su expareja, Gianluca Soncin, un hombre 23 años mayor que ella. El ataque ocurrió el mismo día en que la víctima había decidido poner fin a la relación.



Según se conoció entonces, el agresor irrumpió en la vivienda y, tras una discusión, la atacó con extrema violencia. El caso fue catalogado como feminicidio y generó debate público en Italia sobre la violencia de género y la necesidad de reforzar las medidas de protección para las víctimas.

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Tras el asesinato, Soncin fue detenido y acusado de homicidio agravado, con factores como premeditación, crueldad y el vínculo afectivo. Sin embargo, con el paso de los meses, la atención mediática había disminuido hasta que la reciente profanación volvió a situar el caso en el centro del debate.

Las circunstancias en las que ocurrió este nuevo hecho siguen siendo materia de investigación. Entre las hipótesis iniciales, se contempla que la intervención al ataúd pudo haber requerido tiempo y la participación de varias personas, dada la complejidad de manipular el féretro, extraer parte del cuerpo y volver a sellarlo sin ser detectados de inmediato.

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Otro elemento que dificulta el esclarecimiento es el limitado registro de cámaras de seguridad en el cementerio, ya que los sistemas disponibles eliminan automáticamente las grabaciones después de un periodo corto. No obstante, los investigadores revisan imágenes de los alrededores y buscan posibles testigos que puedan aportar información clave.

Mientras tanto, los restos de la joven fueron trasladados a un centro hospitalario para realizar nuevos exámenes forenses que permitan obtener pistas sobre lo ocurrido y, eventualmente, recuperar la parte faltante del cuerpo.

Para la familia, el sufrimiento se ha prolongado más allá de la pérdida inicial. “No sé cómo voy a seguir adelante sin poder enterrar a mi hija”, lamentó la madre, quien insiste en que no pueden “soportarlo más”. En su mensaje, también hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información la comparta con las autoridades.

“Nuestro mayor deseo es que estas personas tengan un despertar de conciencia y que la encuentren de nuevo”, concluyó.

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Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer esta profanación que, más allá del delito, ha reabierto una herida que la familia aún no logra cerrar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co