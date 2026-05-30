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Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos | Celebraciones de Liga de Campeones de la UEFA dejaron disturbios en Francia y 416 capturas

Videos | Celebraciones de Liga de Campeones de la UEFA dejaron disturbios en Francia y 416 capturas

París fue el foco de los desmanes por la celebración de los seguidores del PSG. También se presentaron altercados en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de may, 2026
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Final de Liga de Campeones de la UEFA dejó disturbios en ciudades de Francia y cientos de capturas
Disturbios en París, Francia -
APF

Un total de 416 personas fueron detenidas en Francia, de ellas 283 en París, según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Liga de Campeones.

El responsable de la cartera también señaló que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y calificó los hechos como "absolutamente inaceptables".

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Los altercados y saqueos se registraron en cerca de quince ciudades francesas, entre ellas Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, aunque fue París donde se concentraron los disturbios más importantes.

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Según la Prefectura de París, unas 20.000 personas se reunieron en los Campos Elíseos para seguir la final entre el PSG y el Arsenal. Sin embargo, los incidentes se extendieron a diversos puntos de la capital e incluso provocaron el bloqueo temporal de un tramo de la principal vía de circunvalación.

El año pasado, cuando el PSG ganó su primera Champions, también se produjeron graves disturbios en varios puntos de Francia: murieron dos personas y cerca de 200 resultaron heridas, entre ellas un policía que permanece en coma. Solo en París hubo 500 detenciones.

Para evitar hechos similares a los de 2025, las autoridades francesas desplegaron un dispositivo de seguridad reforzado, con 22.000 policías y gendarmes en todo el país, incluidos 8.000 en París y su área metropolitana.

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Las celebraciones de este domingo continúan

A pesar de los disturbios ocurridos durante la noche, las celebraciones previstas para este domingo en honor a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, con el trofeo, se mantendrán según lo previsto en el Campo de Marte, confirmó el ministro del Interior.

"No hay ninguna posibilidad de cancelar las celebraciones", afirmó Nuñez. "Será un evento diferente".

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Se espera que unas 90.000 personas se congreguen en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel —que se iluminó con los colores del club—, en un evento que contará con un perímetro de seguridad y controles de acceso.

También está previsto que el presidente francés, Emmanuel Macron, reciba este domingo en el Elíseo a los jugadores del PSG y a su cuerpo técnico, encabezado por el español Luis Enrique, tras proclamarse campeones de la Champions —la segunda consecutiva— luego de imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal en la final de Budapest.

En un comunicado, el Elíseo precisó que el equipo llegará a las 18:10 hora local (16:10 GMT) y que, posteriormente, a las 18:45, Macron ofrecerá una declaración pública sobre el logro del club.

"A pocos días de la Copa del Mundo de 2026, este éxito pone de manifiesto la excelencia del fútbol francés y corona el compromiso de todo un club y de sus aficionados", señaló el Elíseo, que destacó el "esfuerzo y el talento de todos los jugadores, así como el trabajo del cuerpo técnico liderado por el señor Luis Enrique".

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Previamente, Macron ya había felicitado al PSG por su segunda Liga de Campeones: "¡Una nueva estrella brilla sobre París! Enhorabuena al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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