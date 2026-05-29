Daniel Noboa, presidente de Ecuador, dice que quitará aranceles a Colombia el 1 de junio: ¿por qué?

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, indicó que levantará los aranceles que su gobierno puso a las importaciones colombianas. El mandatario del país vecino aseguró que esta acción la realizará el 1 de junio de 2026, un día después de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia.



En conversación con el candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, el presidente ecuatoriano dijo que “el problema nunca fue contra Colombia. El problema fue por un gobierno que simplemente no le daba la gana de trabajar por la seguridad de su propia frontera; asimismo que no quería combatir contra el narcoterrorismo que tantas vidas quitan a jóvenes ecuatorianos y que a tantas familias afectan”.

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Agregó Noboa que “desde el 1 de junio tendrá levantada la tasa de seguridad, habrá 0 % de tasa de seguridad. Nuestra gente necesita paz, necesita energía, necesita una buena relación con nuestro país hermano y lo estoy haciendo como una señal no solo de buena voluntad, sino de cariño y de esperanza de que podamos tener una región más pacífica”.



El "acuerdo" entre Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa

A través de sus redes sociales, el presidente ecuatoriano dijo que “hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países. Las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos. Hoy, tras una conversación con él y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos”.

Agregó que “acordamos la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en territorio colombiano. También avanzamos en acuerdos para una relación más equilibrada en materia energética con una tarifa justa y una mayor apertura comercial entre nuestros países hermanos”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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