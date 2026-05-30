¿Mercenarios colombianos en México? Así carteles de la droga estarían reclutando exmilitares

En México se consolida un patrón en el que organizaciones criminales reclutan a colombianos mediante falsas ofertas de empleo. Noticias Telemundo reveló el caso de un ciudadano que creyó que trabajaría en una empresa de seguridad y terminó en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación.



"Me trajeron engañado": exmilitar colombiano mercenario en México

“Me trajeron para acá para México engañado”. Con el rostro cubierto, la mirada fija y una voz temerosa, un exmilitar colombiano reclutado por el cartel Jalisco Nueva Generación habló ante las cámaras de Telemundo. “Me dijeron que venía a trabajar en empresas de seguridad y ya prácticamente cuando estábamos con la realidad fue diferente todo”.

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Según relató, llegó bajo engaños a la Ciudad de México, donde le quitaron el celular y lo trasladaron a la sierra de Michoacán, territorio en disputa del cártel jalisciense con otros grupos criminales.

“Me dejaron un puño de mexicanos a cargo mío. Yo manejaba, prácticamente, ciento y pico de muchachos a una sola parte; gente sin experiencia. Niños de 15, 16 años, más o menos”, narró el exmilitar colombiano.



Defensa comunal en Jalisco enfrenta a mercenarios colombianos

En la meseta purépecha, comunidades indígenas han denunciado que sus habitantes son hostigados por un grupo de colombianos que trabaja para el crimen organizado. Un integrante de la defensa comunal del municipio de Sabina describió lo complejo de enfrentarlos: “Ellos traen el mejor equipo, el mejor armamento. Muchos son desertores o de otros países o pertenecieron a otras ramas de alguna seguridad”.



Investigaciones oficiales del gobierno de Michoacán señalan que los carteles mexicanos están sumando a sus filas exmilitares, paramilitares y desertores de las Fuerzas Armadas colombianas. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado, afirmó que se ha detectado “una presencia significativa por extranjeros colombianos”, no solo en tareas de combate, sino también en la capacitación de sus integrantes.



La Fiscalía mexicana ha identificado al menos a 60 sicarios sudamericanos que operan en por lo menos diez localidades de la zona serrana de Michoacán.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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