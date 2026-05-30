Así está la salud de Donald Trump, según el más reciente chequeo médico de la Casa Blanca

El médico de Donald Trump afirmó que gozaba de "excelente salud", pero le aconsejó que perdiera peso, según informó la Casa Blanca el viernes, tras el chequeo médico anual del presidente estadounidense, semanas antes de su 80 cumpleaños.



El republicano Trump, el presidente de mayor edad jamás investido, se ha jactado repetidamente de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden.

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Pero el chequeo médico y dental al que se sometió Trump el martes en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington, se produjo tras las preguntas sobre su aparente somnolencia en las reuniones y los hematomas en su mano.

"El presidente Trump se mantiene en excelente estado de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general", dijo el médico de Trump, el capitán de la Marina estadounidense Sean Barbabella, en un memorando publicado por la Casa Blanca.



"President Trump remains in excellent health... Cognitive and physical performance are excellent. He is fully fit to carry out all duties of the Commander-in-Chief and Head of State."



- CAPT SEAN P. BARBABELLA. DO, MC, USN

PHYSICIAN TO THE PRESIDENT pic.twitter.com/pVYddwQIxT — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2026

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El memorándum de tres páginas ofrece una visión general del examen físico y las pruebas de diagnóstico de Trump, en las que Barbabella concluye que el líder está "plenamente apto para desempeñar todas las funciones de Comandante en Jefe y Jefe de Estado".

"Se brindó asesoramiento preventivo, que incluyó orientación sobre la dieta, la recomendación de tomar una dosis baja de aspirina, aumentar la actividad física y continuar perdiendo peso", decía el comunicado.

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Según el memorándum, Trump, que mide seis pies y tres pulgadas (1.91 cm) de altura, pesa 238 libras (108 kilogramos), 14 libras (6,4 kilogramos) más que en su último examen médico anual completo en abril del año pasado.

Se estima que la edad cardíaca de Trump es "aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica".

Trump obtuvo una puntuación de "30 sobre 30" en la evaluación cognitiva.

El presidente ha hablado docenas de veces sobre haber superado con éxito una prueba cognitiva que, según él, sus predecesores no han realizado.

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'Apretones de manos frecuentes'

Trump, que cumplirá 80 años el 14 de junio, toma tres medicamentos, dos de los cuales están destinados al control del colesterol y el tercero es aspirina para la "prevención cardíaca".

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Desde que regresó al cargo, el republicano ha aparecido con frecuencia con moretones en la mano derecha, generalmente cubiertos con maquillaje.

"El examen del dorso de las manos reveló equimosis (hematomas), compatibles con una irritación leve de los tejidos blandos relacionada con los frecuentes apretones de manos en el contexto del uso de aspirina para la prevención cardiovascular", decía el memorándum en referencia a las manos magulladas de Trump.

Durante varios actos en la Casa Blanca, también se ha visto al presidente aparentemente cerrando los ojos durante varios segundos, aunque él ha negado repetidamente haberse quedado dormido.

El verano pasado, la Casa Blanca reveló que había sido evaluado por hinchazón en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que las válvulas venosas defectuosas permiten que la sangre se acumule, causando hinchazón, calambres y cambios en la piel.

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La revelación se produjo después de que se viera a Trump con los tobillos hinchados en varias ocasiones.

El memorándum también señalaba "cicatrices en la oreja derecha compatibles con una herida de bala previa".

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Trump fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un pistolero disparó varias veces, matando a un asistente al mitin e hiriendo levemente al presidente en la oreja.

Salud 'perfecta'

Por su parte, Trump afirmó que el examen médico del martes salió "PERFECTAMENTE" en una publicación en su plataforma Truth Social poco después de la cita.

La Casa Blanca publicó posteriormente una foto suya en las redes sociales con el siguiente mensaje: "¡UN ESTADO DE SALUD PERFECTO!"

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Tras el chequeo médico del presidente, los medios estadounidenses informaron de que la Casa Blanca había roto con la tradición al no publicar el informe, antes de hacerlo tres días después.

La Casa Blanca suele publicar un resumen de los exámenes médicos presidenciales en cuestión de horas o días, pero el nivel de detalle que proporciona queda totalmente a su discreción.

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Desde hace tiempo se acusa a Trump de falta de transparencia en lo que respecta a su salud, y la cronología de sus diversos chequeos médicos durante su segundo mandato no ha hecho más que aumentar la confusión.

Se refirió a la cita del martes como un "examen físico semestral", a pesar de que la Casa Blanca la presentó como un examen médico y dental anual en un anuncio a principios de este mes.

El examen médico del martes fue el tercero al que se somete Trump desde que regresó al cargo el año pasado.

El último chequeo anual programado de Trump fue en abril del año pasado. Pero a este le siguió una visita inesperada al hospital en octubre, que la Casa Blanca también describió entonces como un examen físico anual.

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AGENCIA AFP