Jefe militar de Estados Unidos se reúne con alto mando del Ejército de Cuba en Guantánamo

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordó temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".



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"Un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa"

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"La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", indicó la nota. Donovan realizó además una evaluación de la "seguridad perimetral de la base naval".

Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba con la intención de que La Habana introduzca reformas económicas y políticas. Las relaciones entre Washington y La Habana se tensionaron aún más después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al expresidente cubano como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre planes para arrestarlo.



Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, China, EE. UU. y Cuba en casos de cooperación

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron en Managua la entrada al país de tropas, naves y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia y de la República Popular China entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, así como de Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela, "con fines de intercambio y asistencia humanitaria".



A través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo autorizaron el tránsito o estacionamiento en el territorio de efectivos militares, naves y aeronaves de esas fuerzas armadas, así como de los Ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana que conforman la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC). De forma semestral Nicaragua otorga este tipo de permisos a militares de esos países. El fin de esta medida es "con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia", según el decreto presidencial.

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La presencia militar rusa en Nicaragua será para participar con miembros del Comando de Operaciones Especiales, la fuerza de élite del Ejército nicaragüense, "en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria".

También para llevar a cabo intercambio de experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el océano Pacífico de Nicaragua con la Fuerza Naval de Nicaragua, entre otros objetivos. En total, Ortega y Murillo autorizaron que un número sin establecer de militares, naves y aviones rusos entren a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026.

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En el caso de EE. UU., la pareja presidencial dio su visto bueno para "el ingreso al territorio nacional, previamente planificado y coordinado con el Ejército de Nicaragua, de personal de las Fuerza Armadas, naves y aeronaves de los Estados Unidos, a fin de atracar en puertos y aterrizar en aeropuertos nacionales para realizar operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencias o desastres naturales, por aire, mar y tierra".

En el mismo decreto, que tendrá que ser ratificado por el Parlamento, controlado por los sandinistas, la pareja presidencial también autorizó el ingreso de militares de Venezuela, Cuba, México, de los países centroamericanos y de naciones cooperantes con Nicaragua para realizar intercambio de experiencias y labores de carácter humanitario.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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