Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / ¿Qué es NGC 2775? La galaxia que parece de dos tipos a la vez

¿Qué es NGC 2775? La galaxia que parece de dos tipos a la vez

El telescopio Hubble captó a NGC 2775, una galaxia que desconcierta a los astrónomos por combinar rasgos de varios tipos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Editado por: Noticias Caracol
Galaxia
Los científicos siguen investigando la posibilidad de que sea una nueva galaxia.
NASA.

