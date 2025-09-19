En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Nasa revela nuevas imágenes de la 'galaxia del cigarro' tomadas por telescopio Hubble

Nasa revela nuevas imágenes de la 'galaxia del cigarro' tomadas por telescopio Hubble

¿Qué se sabe sobre la 'galaxia del cigarro'? Nasa reveló nuevas imágenes.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Galaxia del cigarro
Nuevas imágenes de la galaxia del cigarro o M82 -
Foto: ESA/Hubble y NASA

Publicidad

Publicidad

Publicidad