¿Qué es y dónde queda la República Democrática del Congo, cuyo seleccionado enfrentará a Colombia?

La Selección Colombia enfrentará en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026 al seleccionado de la República Democrática del Congo, un país ubicado en el corazón de África Central. Esta nación limita al norte con la República Centroafricana y Sudán del Sur; al sur con Angola y Zambia; al oriente con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania, y al occidente con el Congo. La RD del Congo y Congo son dos países diferentes, los cuales están separados por el río Congo.



República Democrática del Congo, un país marcado por la violencia

La RD del Congo es el segundo país más grande que hay en África después de Sudáfrica. María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol dijo que la RD del Congo “es un país con una historia violenta. Cinco siglos atrás, cuando los portugueses llegaron a las costas de África y empezaron a reclutar esclavos para traer a Brasil y a sus colonias en la India y otros lados, se encontraron con un país, el Reino del Kongo, — que se escribía con K en ese momento y Congo y RD del Congo eran uno — donde ya existía la esclavitud. Ellos eran guerreros que peleaban con sus vecinos y parte del castigo de la guerra era coger a las tribus que habían perdido y esclavizarlas”.

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El rey del Reino del Kongo en ese momento, Nzinga Nkuwu, dijo María Teresa Aya, “dijo, ‘¿ahora me puedo volver rico con el tema de la esclavitud? Esto es maravilloso’. Entonces eran fuertes, siguieron peleando con los vecinos, esclavizaban a todas esas poblaciones y se las vendían a los portugueses, al punto que llegó el momento en que ellos ya ni trabajaban ni hacían nada porque vivían de la plata que les daban los portugueses. Su trabajo era pelear y conseguir esclavos para Portugal. Desde ese momento, el Congo comenzó una historia guerrerista, una historia violenta cuando hablamos de la esclavitud, una historia de sangre de por medio para lograr sus recursos y una historia que los dejó muy mal parados frente a sus vecinos”.



¿Quién es Michel Kuka y por qué se queda estático?

Regresando al fútbol, hasta a México llegó Michel Nkuka (o Michel Kuka), el hincha más conocido de la Selección de la República Democrática del Congo. Este hombre posa estático durante los partidos de su seleccionado, pues hace un homenaje a Patrice Lumumba, exprimer ministro de la RD del Congo y líder anticolonialista.

Según María Teresa Aya, Lumunba “fue un héroe para muchos en la República Democrática del Congo, porque es que después de la historia violenta, los países de al lado del Congo quedaron odiando a ese reino y muy debilitados fueron claves en dos momentos de la historia de la RD del Congo. Uno a finales del siglo XIX, siglo XIX en general, que decidieron hacer toda clase de tratados con Bélgica. Decían que ‘si el Congo nos va a seguir maltratando, nosotros le vamos a dar nuestro territorio en administración a Bélgica’ y Bélgica se convirtió en el país colonizador de la República Democrática del Congo. Pero a diferencia de Francia, Portugal, España, Gran Bretaña, entre otros países, Bélgica utilizó la República Democrática del Congo como su patio trasero. Literalmente, era el jardín de recreo del rey Leopoldo, a donde él iba a cazar elefantes cuando estaba aburrido en Bruselas”.



Patrice Lumumba nació en el Congo gobernado por Bélgica. defendió la soberanía nacional, la unidad del país y el control de sus recursos frente a la injerencia extranjera. Su gobierno enfrentó crisis internas y presiones internacionales en el contexto de la Guerra Fría. Fue destituido, arrestado y posteriormente asesinado en 1961 en circunstancias vinculadas a intereses políticos y geopolíticos. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo del antiimperialismo africano y de la lucha por la autodeterminación del continente.



María Teresa Aya mencionó que “Lumumba se volvió clave en la Guerra Fría con apoyo de los soviéticos en la revolución que generó la independencia en 1960. Del 60 a hoy no han parado las guerras: con Ruanda, los hutus y los tutsis, todos se mezclan la RD del Congo, una selección aguerrida que bien hace en tener un fan que se quede quieto y que ponga un poco de calma zen, de alguna manera, dentro de los hinchas, para que les recuerde que también hay buenos momentos en el Congo”.



El ébola, una epidemia en la República Democrática del Congo

María Teresa Aya explicó que en la RD del Congo “es donde está fuerte la epidemia del ébola hoy en día. La capital, Kinshasa, esta cerca al río, en la parte más occidental. La parte oriental está muy golpeada de lo que llaman ‘la enfermedad de los muertos o del ataúd’ porque se transmite, no tanto con los enfermos porque saben que no se les acercan, sino que en los ritos funerales de ellos exigen la despedida física con el muerto, darle un beso, cogerle la mano, decirle adiós y ahí es donde se está transmitiendo. Es terrible”.

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Por último, la analista internacional explicó que la República Democrática del Congo “es un país supremamente pobre. Desde la época de la esclavitud vivían fácil de eso. No tienen mucho en agricultura por cuenta de la guerra. Tienen recursos que, irónicamente, fortalecen a la guerra y las diferentes facciones. El más importante hoy en día es el coltán, lo que tenemos en nuestros celulares y pantallas. La gran cantidad de Coltán viene de la RD del Congo”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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