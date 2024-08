¿Qué saben los familiares de Américo de Grazia sobre su paradero en Venezuela?

Américo de Grazia, líder de la oposición en Venezuela, se encuentra desaparecido y su familia le exigió al régimen de Nicolás Maduro que le responda por el paradero de este hombre.

María de Grazia, hija Américo de Grazia, manifestó en Noticias Caracol Ahora que “estamos sumamente preocupados. Han sido momentos súper duros y de muchísima angustia”.

¿En dónde está Américo de Grazia, opositor venezolano?

María aseguró que “después de 48 horas, todavía no tenemos señales de vida de él. Simplemente, por nuestros propios medios, logramos encontrarlo en el Helicoide, pero, con todo y que sabemos que está allí, no hemos logrado verlo, no sabemos en qué condiciones lo tienen. Entonces, honestamente, no tenemos mayor respuesta”.

La hija del líder opositor también indicó que el pasado 8 de agosto “parte de mi familia en Venezuela estuvo buscando en todos los centros de detención. Mi papá fue secuestrado. Nosotros no hemos tenido ninguna notificación de ningún ente gubernamental y no sabemos qué cargos se le imputaron. Por eso estamos denunciando que fue un secuestro y no una detención”.

María informó que su papá estuvo “resguardado después de las elecciones presidenciales en Venezuela, debido a que él es dirigente activo, pero el estado donde él habita es el de Bolívar y, obviamente, estuvo bastante involucrado con el proceso electoral y apoyó a todos los testigos de mesa”.

Por último, la hija de Américo de Grazia se pronunció sobre la situación política en su país: “Hago un llamado desde mi alma, en nombre de toda Venezuela, para que las instancias internacionales nos ayuden. Nosotros, el pueblo venezolano, lamentablemente, no tenemos las herramientas para salir solos de lo que estamos viviendo. Es como ir a una guerra con un tenedor de plástico. Ellos tienen las armas y nosotros la paz”.

