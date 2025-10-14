En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS 14 DE OCTUBRE
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
COLOMBIANOS ESPÍAS EN RUSIA
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué está pasando en Madagascar? Golpe de Estado, protestas de 'Generación Z' y huida del presidente

¿Qué está pasando en Madagascar? Golpe de Estado, protestas de 'Generación Z' y huida del presidente

La nación malgache atraviesa por un momento de crisis institucional: militares se tomaron el poder, el presidente pidió acilo en otro país y las protestas han dejado decenas de muertos y cientos de heridos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
¿Qué está pasando en Madagascar? Golpe de Estado, protestas de 'Generación Z' y huida del presidente
Golpe de Estado en Madagascar -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad