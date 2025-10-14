¿Qué está pasando en Madagascar? Golpe de Estado, protestas de 'Generación Z' y huida del presidente

Militares de una influyente unidad de élite anunciaron que han tomado el control en Madagascar, un golpe de Estado que ocurre como respuesta a la grave crisis provocada por las protestas populares que sacuden al país desde el pasado 25 de septiembre, las cuales fueron respaldadas por los golpistas el pasado fin de semana.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes pertenecientes a la llamada 'Generación Z', exigían la renuncia del presidente malgache, Andry Rajoelina, quien este lunes dio a entender que se autoexilió a "un lugar seguro" para proteger su vida.

Un día después fue derrocado por los militares, aunque antes del levantamiento Rajoelina emitió un decreto disolviendo la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), que a su vez consideró inválida esa orden y terminó votando a favor de la destitución del mandatario.



Estas son las claves para comprender la crisis política y social en esta nación insular africana del océano Índico, que figura entre los países más pobres del mundo pese a ser el principal productor mundial de vainilla:



El detonante: protestas contra los cortes de luz y agua.

El país atraviesa un momento de incertidumbre institucional que comenzó el pasado 25 de septiembre con protestas masivas de jóvenes de la 'Generación Z', que expresaron su indignación por los constantes cortes de electricidad y agua.

Las manifestaciones derivaron en exigencias para la salida del Gobierno de Rajoelina, de 51 años, a quien acusan de corrupción sistemática, nepotismo y malversación de fondos públicos.



Inspiradas en movilizaciones recientes de la 'Generación Z' en países como Marruecos, Kenia o Nepal, estas protestas son las más graves que ha vivido el país en años.

La represión de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad malgaches ha dejado, hasta ahora, al menos 22 muertos y cientos de heridos, según datos de Naciones Unidas.



Apoyo súbito de los militares a las manifestaciones.

La situación cambió drásticamente el pasado fin de semana tras la sublevación del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), unidad de élite que gestiona la logística del Ejército, que instó a "desobedecer" cualquier orden de disparar contra civiles y afirmó tener el control de las Fuerzas Armadas.

Soldados a bordo de carros de combate se unieron a los miles de manifestantes que tomaron las calles de la capital, Antananarivo.

El domingo, la Presidencia denunció un intento de golpe tras confirmar el respaldo militar a los manifestantes.



La consumación del golpe de Estado.

El CAPSAT anunció este martes la suspensión de la Constitución y la toma del poder, además de declarar un periodo máximo de transición política de dos años.

"Vamos a asumir nuestras responsabilidades, vamos a tomar el poder", declaró a los medios el líder del CAPSAT, coronel Michael Randrianirina, desde el palacio Ambotsirohitra, sede de la Presidencia.

La Alta Corte Constitucional de Madagascar instó al líder golpista a asumir las funciones de jefe de Estado.

El CAPSAT, con sede en Soanierana, en las afueras de la capital, ya participó en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Marc Ravalomanana y permitió que Rajoelina llegara por primera vez al poder.



El misterio del paradero del derrocado presidente.

"Para preservar mi integridad física y evitar un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas malgaches, tuve que ir a un lugar seguro", afirmó Rajoelina en un vídeo publicado el lunes en la red social Facebook, sin precisar el sitio pero dando a entender que abandonó el país.

Según Radio France Internationale (RFI), el mandatario salió del país el domingo en un avión militar francés, tras viajar primero a la isla de Santa María y luego a la Isla de la Reunión (territorio francés), antes de dirigirse a otro destino —presuntamente Dubái— junto con su familia.



Llamamientos de diálogo de la comunidad internacional sin éxito.

En los últimos días, la Unión Africana (UA) y potencias regionales como Sudáfrica han instado a las partes a apostar por el diálogo para resolver la crisis y rechazaron "cualquier cambio de Gobierno anticonstitucional".

Sin embargo, esa presión diplomática no fue suficiente para evitar el golpe.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE