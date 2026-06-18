¿Quién era el hombre asesinado en aeropuerto de Guayaquil? Dos personas más resultaron heridas

Por lo menos una persona murió y otras dos resultaron heridas al ser atacadas a tiros este miércoles 17 de junio en una zona del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más violentas del país, según confirmó la Policía.

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El hecho se registró sobre las seis de la tarde en la salida de la zona de arribos internacionales, lo que activó el protocolo de seguridad del aeropuerto, que permaneció cerrado por alrededor de dos horas.

En videos que circularon en redes sociales se puede ver cómo dos personas estaban en el piso tras el ataque, en medio de la conmoción de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea. (Lea también: VIDEO | Ataque a disparos en aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, deja al menos un muerto y dos heridos)



"Al escuchar los estruendos de bala, que fueron unos ocho o diez, nos asustamos; los policías nos sacaron", dijo al canal TC Televisión un hombre que debía tomar un vuelo a Quito.



En las afueras del aeropuerto decenas de pasajeros buscaban información sobre los vuelos que debían abordar. Otros esperaban noticias de amigos y familiares que llegaban al principal aeropuerto del país.



Fallecido era considerado un delincuente “de alto riesgo”

"¡Ayuda, ayuden a mi papá!", se escuchaba gritar a un joven que abrazaba a una persona, según videos difundidos en redes sociales. También se observaba otro cuerpo tendido en uno de los accesos del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

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El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la persona asesinada era Carlos Alberto Suástegui Villanueva, señalado cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros, el grupo delincuencial más antiguo que opera en Ecuador. El sujeto era considerado "de alto riesgo" y "objetivo criminal priorizado".

Añadió que Suástegui registra cuatro antecedentes y que estuvo preso en dos ocasiones. Fue investigado por delitos como asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas no autorizadas.



¿Quiénes cometieron el atentado en Ecuador?

La Policía informó que tras la alerta se trasladaron al sitio y detuvieron a dos menores de edad como presuntos responsables del ataque, quienes ya fueron puestos a las órdenes de autoridades judiciales.

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Los adolescentes tienen entre 15 y 16 años, de acuerdo a información publicada por Reimberg, quien agregó que en el lugar se incautaron dos armas de fuego.

Guayaquil es una de las ciudades que desde este miércoles están bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en diez provincias y tres municipios por el alto nivel de criminalidad y violencia.

La medida estará vigente por 60 días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Es el último de los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado desde que a inicios de 2024 declaró al país bajo un estado de "conflicto armado interno" para intensificar la lucha contra las bandas criminales, denominadas como "terroristas" y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

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Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP