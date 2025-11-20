¿Quién es el exatleta olímpico canadiense señalado de traficar cocaína desde Colombia a EE. UU.?

Las autoridades federales de Estados Unidos han presentado una serie de nuevas y graves acusaciones contra Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense de snowboard convertido en uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Al norteameticano también lo señalan por orquestar el asesinato de un testigo federal en Medellín, Colombia.



El Departamento de Justicia de EE. UU. ha intensificado la búsqueda de Wedding, quien actualmente figura en la lista de los 10 más buscados del FBI, aumentando la recompensa por información que conduzca a su arresto.



Perfil criminal de Ryan Wedding

Ryan James Wedding, de 44 años, compitió para Canadá en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City. Sin embargo, tras cumplir condena por distribución de cocaína en una prisión federal estadounidense y salir libre en 2011, presuntamente puso en marcha su vasta empresa criminal.

Actualmente, Wedding es acusado de dirigir una organización que opera en Norteamérica y otros países. Además, es considerado el mayor proveedor de cocaína de Canadá.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó desde el Departamento de Justicia en Washington D.C. que el fugitivo mueve aproximadamente 60 toneladas de cocaína al año hacia Los Ángeles, California, utilizando tráileres que cruzan desde México.



El cartel liderado por Wedding tiene ingresos que superan los 1.000 millones de dólares al año. Wedding, según las autoridades, colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa, organización que ha sido catalogada por las autoridades estadounidenses como una organización terrorista extranjera. El FBI también lo acusa de haber ordenado decenas de asesinatos en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.



El director del FBI, Kash Patel, describió la gravedad del caso y el perfil criminal del canadiense, citando que Wedding era "responsable de maquinar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo que no habíamos visto en mucho tiempo". El Buró Federal de Investigaciones (FBI) describió a Wedding como una mezcla entre el narcotraficante y terrorista colombiano Pablo Escobar y el narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán.



Ryan Wedding, señalado se ordenar asesinato en Medellín

Una de las acusaciones más graves presentadas por la fiscal Pamela Bondi es la implicación directa de Wedding en el asesinato de un testigo federal del gobierno estadounidense.

El testigo federal fue asesinado a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, a inicios de este año. Bondi alegó que Wedding estaba detrás del asesinato, ocurrido mientras el testigo trabajaba en un caso contra él.

Según las acusaciones, Wedding supuestamente orquestó el crimen al poner una recompensa de 7.000 dólares para que se publicaran fotos del testigo y su esposa en un sitio web con sede en Canadá, The Dirty Newz, en octubre de 2024, con el objetivo de intentar localizarlo. La fiscal Bondi aseguró que Wedding ha sido acusado de delitos que incluyen manipulación e intimidación de testigos, asesinato, blanqueo de dinero y tráfico de drogas.

Ante la naturaleza de sus crímenes, la fiscal Pamela Bondi sentenció que el Departamento de Justicia y el FBI utilizarán todas las herramientas disponibles para su captura, declarando que utilizará todas las herramientas para atrapa a este "monstruo".



¿Dónde está Ryan Wedding?

Las autoridades estadounidenses afirmaron que creen que el canadiense vive en México bajo la protección del Cartel de Sinaloa. La fiscal general Bondi también informó que el fugitivo podría estar escondido en "nuestro país" (México, según el contexto de la fuente). El FBI informó que Ryan Wedding se encuentra "protegido en México".

La búsqueda se ha intensificado tras el aumento de la recompensa a $15 millones de dólares. El Departamento de Estado ha confirmado que elevó la recompensa por Ryan Wedding de $10 millones a $15 millones de dólares.

