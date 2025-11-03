En vivo
MUNDO  / ¿Quién es el hombre que apuñaló a 11 personas en tren hacia Londres? Gritó rara frase tras ataque

¿Quién es el hombre que apuñaló a 11 personas en tren hacia Londres? Gritó rara frase tras ataque

Las autoridades lograron la captura del principal sospechoso: un hombre británico de 32 años llamado Anthony Williams. El sujeto fue acusado de diez cargos de intento de asesinato, uno de agresión y otro de posesión de arma blanca.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Tren de Inglaterra
Esto se sabe del apuñalamiento masivo en Inglaterra. -
Foto: redes sociales

