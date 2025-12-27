Los 99 presos políticos liberados en Venezuela son “rehenes” en el país, según Edmundo González

Las autoridades de Venezuela anunciaron el pasado 25 de diciembre la excarcelación de 99 presos políticos, detenidos durante las protestas de 2024 tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, informó el ministerio penitenciario. (Lea también: Rusia condenó intento de EE.UU. de desestabilizar Venezuela: "Prácticas que creíamos haber olvidado")

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos, a quienes el propio chavista calificó como "terroristas".

La justicia ha excarcelado a más de 2.000 personas desde entonces, según cifras oficiales.



"El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.



Según el gobierno venezolano, "se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024".

La oposición denunció fraude en esos comicios y reivindicó el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.



¿A quiénes dejaron en libertad?

Entre los liberados está Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" tras criticar en una nota de voz al régimen, informó a la AFP la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón, que lleva casos de "presos políticos".

Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de 2025, según la ONG. (Lea también: Este es el audio por el que médica que habló de Nicolás Maduro fue condenada a 30 años de prisión)

Las ONG venezolanas Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informaron que han verificado cerca de la mitad de las 99 excarcelaciones de detenidos.

"Es importante señalar que, en múltiples situaciones, las excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo que ha dificultado la confirmación directa de varios casos", explicó la ONG JEP.

En este sentido, señaló que mantendrán su proceso de "documentación y verificación" para contrastar la información de las autoridades "con los testimonios disponibles y otras fuentes confiables".

Asimismo, JEP afirmó que las medidas de excarcelación deben darse "sin condiciones, sin restricciones indebidas y con plenas garantías" para los detenidos. "Insistimos en la necesidad de transparencia oficial y acceso a información verificable, como elementos indispensables para la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familias", agregó la organización.

Según el relato de familiares, 60 de los excarcelados estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, a unos 134 km de Caracas y por años base de la temida banda Tren de Aragua. Fue ocupada en 2023 y habilitada un año después para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportaron liberaciones en otras prisiones.

"Debemos recordar que son más de 1.000 familias con presos políticos", añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado de terrorismo "en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas", dijo.

En Venezuela hay al menos 902 "presos políticos", de acuerdo al conteo más reciente de la ONG Foro Penal. (Lea también: María Corina Machado denuncia que están amenazando a presos políticos con “ejecución extrajudicial”)



Fueron “liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías”

"Celebrar una excarcelación no implica normalizar lo inaceptable", escribió en X Edmundo González Urrutia desde el exilio en España. "Quienes hoy recuperan la calle siguen privados de libertad plena. Siguen con procesos abiertos, vigilancia, amenazas implícitas, miedo".

"¡Son rehenes!, personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder", añadió el venezolano de 76 años.

Su yerno, Rafael Tudares, recibió una pena de 30 años por "terrorismo", mientras la familia denunciaba su desaparición forzosa.

"En Venezuela, la libertad se administra. La dignidad humana se usa como moneda. Las personas se convierten en instrumentos", dijo González Urrutia.

