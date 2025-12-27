En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Entrenador de fútbol femenino español y tres de sus hijos desaparecieron tras naufragio en Indonesia

Entrenador de fútbol femenino español y tres de sus hijos desaparecieron tras naufragio en Indonesia

La esposa de Fernando Martín Carreras, que dirigía un equipo de Valencia, y otra de sus hijas sobrevivieron a la tragedia. “El barco, que se partió y se hundió rápidamente”, contó un familiar.

Por: EFE
Actualizado: 27 de dic, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Entrenador de fútbol femenino español y tres de sus hijos desaparecieron tras naufragio en Indonesia
AFP PHOTO / BASARNAS Labuan Bajo

