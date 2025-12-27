Entrenador de fútbol femenino español y tres de sus hijos desaparecieron tras naufragio en Indonesia

Los equipos de rescate de Indonesia reanudarán el domingo 28 de diciembre la búsqueda de un entrenador de fútbol femenino español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) aclaró que los desaparecidos son un hombre español junto a tres de sus hijos (una niña y dos niños), y que su esposa no forma parte de los desaparecidos, como había informado el organismo en un primer momento.

La embarcación transportaba a 11 personas. "Los supervivientes fueron la esposa y una hija", corrigió el equipo de salvamento, tras recordar que otras cinco personas fueron rescatadas con vida de este incidente, el capitán, tres tripulantes y un guía turístico.



Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF de 44 años, y tres de sus hijos. Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.



El equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, "fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad", añade el comunicado.



La isla de Padar permaneció cerrada a los turistas el sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.



Hipótesis sobre el naufragio en Indonesia

Según la versión preliminar, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio. Los desaparecidos proceden de Valencia, en el este de España, y el Ministerio español de Asuntos Exteriores está ya en contacto con sus allegados.

Publicidad

Enrique Ortuño, abuelo y suegro de los cuatro desaparecidos, reconoció que la probabilidad de que sus tres nietos y su yerno sean hallados con vida son pocas. En declaraciones a EFE este sábado, Ortuño indicó que está en contacto continuo con su hija (madre de los tres menores desaparecidos), que ha sobrevivido al naufragio junto a una de sus hijas.

"Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", explicó el abuelo.

Publicidad

Según informaron este sábado fuentes diplomáticas, las labores de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

Fathur Rahman, coordinador de la misión de búsqueda y rescate, expresó en un comunicado enviado a la AFP que los equipos encontraron restos de la embarcación en un radio de cinco millas náuticas en torno al lugar del accidente.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 8:30 de la noche del viernes, tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas. (Lea también: Impresionante video| Ferry con más de 290 pasajeros se incendió: varios saltaron al mar en Indonesia)

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP