Retiran del mercado tradicional juguete infantil por riesgo de "asfixia"

En plena efervescencia de las festividades navideñas, una de las noticias más preocupantes para los padres y consumidores ha estallado en el Reino Unido. La cadena de tiendas John Lewis ha emitido un retiro urgente del mercado para uno de sus juguetes más populares, instando a los clientes a dejar de utilizarlo de forma inmediata debido a un riesgo grave de seguridad.

Esta medida se produce en un momento crítico, cuando miles de familias ya han realizado sus compras para los regalos bajo el árbol, subrayando la importancia de la vigilancia constante sobre la seguridad de los productos infantiles.



¿Por qué retiraron el juguete?

El producto afectado es el "Wooden Roast Dinner Toy" (juguete de madera de cena asada), un set de juego de roles para cocina que incluye una pequeña bandeja, un cuchillo de madera y diversos elementos que simulan una cena clásica. Según la Oficina de Seguridad y Normas de Productos, este juguete no cumple con las regulaciones de seguridad exigidas.

El peligro reside específicamente en el mecanismo de unión de las piezas. Las autoridades confirmaron que el juguete presenta un riesgo de asfixia para niños menores de tres años. Durante el juego vigoroso, el Velcro (cierre de gancho y bucle) puede desprenderse con relativa facilidad, creando piezas extremadamente pequeñas que los niños pequeños podrían intentar llevarse a la boca.



Este comportamiento es particularmente peligroso en menores de 3 años, quienes tienen una tendencia natural a explorar objetos a través del gusto. Debido a este fallo técnico, el producto no cumple con los requisitos de las Regulaciones de Seguridad de Juguetes de 2011.



El juguete en cuestión fue vendido en las tiendas John Lewis entre el 3 de septiembre y el 24 de noviembre de este año. La empresa ha identificado el artículo con el código de producto 75610228. Los directivos de la cadena han sido enfáticos: cualquier persona que posea este juguete debe mantenerlo alejado de bebés y niños pequeños de inmediato.



¿Qué dijo la compañía?

Un portavoz de John Lewis declaró que la seguridad del cliente es siempre su prioridad y que el retiro se inició como una medida de precaución. Los clientes que hayan adquirido el set pueden devolverlo a cualquier tienda para recibir un reembolso total, sin necesidad de presentar complicaciones adicionales. "Lamentamos mucho las molestias y estamos emitiendo reembolsos completos a los clientes", añadió la empresa.



Otros retiros que encienden las alertas

Este incidente no es el único que ha empañado la reputación de seguridad de la marca en meses recientes. El pasado noviembre, el minorista también se vio obligado a retirar de sus estantes sofás deslizantes de 2 y 3 plazas debido a un riesgo potencial de incendio. En ese caso, un botón defectuoso en el mecanismo del reclinable podía provocar que la placa de circuito se sobrecalentara y fallara.

Además, el panorama de seguridad en esta temporada navideña ha sido turbulento para otros gigantes del sector. Recientemente, cientos de juguetes vendidos en Sainsbury’s y Argos, como el "Jungle Heads & Tails" de Orchard Toys, también fueron retirados por riesgos similares de asfixia.

Incluso el sector alimentario ha sufrido golpes; Tesco retiró sus cupcakes navideños de chocolate apenas tres días antes de Navidad por contener leche no declarada, un riesgo grave para personas con alergias.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL