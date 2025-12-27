Hombres descubrieron a los 80 y 78 años que son hermanos gracias a un test de ADN

La vida de Francis 'Frank' McGrath, de 78 años, cambió por completo cuando una prueba de ADN reveló que tenía un hermano de 80 a miles de kilómetros. Todo empezó con un examen genético que se realizó su nieta y que llevó a una búsqueda por unos datos que coincidían con su ADN en otro continente.

Frank McGrath, vive en Países Bajos; mientras que su hermano mayor, Frans Bannik, es residente en Canadá. Luego de descubrir que eran hermanos, después de toda una vida sin conocerse, los hermanos tuvieron un emotivo encuentro que fue difundido por la prensa internacional.



¿Cómo descubrieron que eran hermanos?

Todo empezó con Amber Hogervorst, nieta de Frank, quien por curiosidad le sugirió a la familia realizarse un test de ADN que muestra detalles de las coincidencias a nivel mundial sobre sus ancestros. "Nos realizamos un test de ADN y convencimos al abuelo de hacerlo también. Así descubrimos que mi abuelo tenía un medio hermano en Canadá", detalló la joven a CBC News.

Los resultados del test mostraban que alguien en Canadá coincidía con los genes de Frank, específicamente sería hijo del mismo padre. En ese momento la nieta de Frank empezó una exahustiva investigación en la que dio con Frans, un hombre de 80 años en Canadá.



“Le escribí a Frans de inmediato, me respondió unas semanas después, y el resto es historia”, agregó Amber. Todo nació con la duda de la nieta de Frank, quien le preguntaba constantemente a su abuelo por sus orígenes, pues en la familia no todos lucían como neerlandeses. Al no tener una respuesta clara por parte de Frank, decidieron hacer el test de ADN.



¿Cómo ocurrieron los hechos y por qué no se conocían?

Ante el descubrimiento, ambos hombres empezaron a hablar sobre sus vidas y especialmente sobre su padre. De esta manera, ambos confirmaron ser hijos del sargento Francis Gerard McGrath, un soldado canadiense que sirvió en los Países Bajos tras la liberación del país durante la Segunda Guerra Mundial.



Según la reconstrucción de los hermanos, antes de irse a Países Bajos, el sargento dejó a la mamá de Frans embarazada, pero nunca se enteró de esto. En Países Bajos, años más tarde, tuvo una relación con la mamá de Frank, con quien estuvo casado por seis décadas. "Estuvo casado con mi madre durante 60 años, hasta que ella falleció. Esa fue siempre su lealtad. Si hubiera sabido [de Frans], todos lo habríamos sabido”, señaló Frank en la entrevista.

"Comparando nuestras historias, ambos crecimos como hijos únicos. Él es la viva imagen de nuestro padre", señaló Frank. Por su parte, Francis expresó que "la primera vez que lo vi, le dije a mi esposa, 'sí, es él'".

Frans y Frank finalmente se conocieron y compartieron tiempo juntos. Sus familiares y ellos mismos notaron en su físico y actitudes muchas similitudes que hicieron más fuerte su relación. En este particular encuentro fue Frank, el menor, el que le llevó a Frans fotos y detalles sobre quién había sido su padre, pues el paso de la Segunda Guerra Mundial borró registros y detalles. El hombre de 80 años nunca había conocido nada sobre su padre biológico, pues creció con su mamá y su padrastro.

El primer encuentro fue en Países Bajos, a donde Frans viajó para conocer más detalles sobre la vida de su hermano menor y quién fue su padre. En el aeropuerto los hermanos se abrazaron y empezaron a construir un vínculo. Para este diciembre, fue Frank el que viajó con su familia a Canadá para pasar las festividades con su hermano mayor.

"Después de 80 años vine a saber sobre mi origen", señaló Frans. "Este es el inicio de una nueva vida a esta edad, esperamos que ambos podamos estar viajando para vernos", concluyó Frank.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL