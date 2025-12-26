Asesinan actriz de Broadway de 26 años reconocida por participar en "El Rey León"

El mundo de las artes escénicas y el espectáculo se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento de Imani Dia Smith, una artista que alcanzó el reconocimiento internacional desde su infancia. Smith, de 26 años, perdió la vida el pasado 21 de diciembre cuando fue hallada sin vida en su residencia ubicada en la ciudad de Edison, estado de Nueva Jersey. EE. UU.



¿Cómo falleció la actriz Imani Dia Smith?

Los hechos ocurrieron en la casa de la actriz. De acuerdo con los reportes de la Oficina administrativa del condado de Middlesex, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 aproximadamente a las 9:18 a. m., alertando sobre un apuñalamiento en el domicilio de la víctima. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Smith con múltiples heridas provocadas con un arma blanca. A pesar de que la actriz fue trasladada de urgencia al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick, los médicos la declararon muerta poco tiempo después debido a la gravedad de las lesiones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades identificaron a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años y expareja de la actriz, como el presunto responsable del crimen. El sospechoso fue detenido y actualmente se encuentra recluido en el Centro Correccional para Adultos del Condado de Middlesex. El hombre enfrenta una serie de cargos graves como asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor, posesión de un arma para un fin ilícito y portación ilegal de arma. El contexto de este suceso ha sido señalado por la fiscalía como un posible episodio de violencia doméstica, dado que ambos se conocían y mantenían un vínculo previo.



¿Quién era Imani Dia Smith?

Imani Dia Smith no solo era una figura pública por su carrera, sino una mujer que desde muy temprana edad demostró una dedicación al arte. Nacida en la ciudad de Denver, Colorado, se preparó en el teatro antes de dar el gran salto a los escenarios. Su debut en Broadway se produjo entre 2011 y 2012, cuando interpretó a la joven Nala en la producción musical de "El Rey León". Según lo publicado por Univisión, la interprete es recordada como una "triple amenaza" por su destreza para el canto, el baile y la actuación, lo que la convirtió como una de las promesas más brillantes de su generación.

Más allá de los focos, Smith era madre de un niño de tres años, con quien solía compartir momentos familiares a través de sus redes sociales. Según la cadena estadounidense mencionada anteriormente, ante el fallecimiento de la actriz, la familia inició una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, la limpieza del lugar del crimen y el cuidado futuro del menor; la iniciativa ya ha superado los 65 mil dólares en donaciones.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL