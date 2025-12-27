En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
QUEMADOS DICIEMBRE
RECARGO NOCTURNO
GRIPE H3N2
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Israel reconoce a Somalilandia, región separatista de Somalia, como un "estado independiente"

Israel reconoce a Somalilandia, región separatista de Somalia, como un "estado independiente"

La noticia se dio a conocer por medio de un comunicado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Por su parte, el Gobierno de Somalia rechazó el reconocimiento y lo calificó de "ilegal".

Por: EFE
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Angélica Yelithssa Morales C.
Israel reconoce a Somalilandia, región separatista de Somalia, como un "Estado independiente"
Israel reconoce a Somalilandia, región separatista de Somalia, como un "Estado independiente"
ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad