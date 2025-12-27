Israel reconoce a Somalilandia, región separatista de Somalia, como un "estado independiente"

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un "Estado independiente y soberano", según un comunicado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump", explicó la oficina de Netanyahu en el texto, en el que añade que el gobernante había conversado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar "la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía".

Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, declaró en X que este acuerdo "de reconocimiento mutuo" es el fruto de "un diálogo amplio y continuo" durante el último año.



El Gobierno de Somalilandia, a su vez, expresó "su firme intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham", según un comunicado divulgado por su Ministerio de Exteriores, y calificó la decisión israelí de "un hito en la larga búsqueda de legitimidad internacional" por parte del país africano.



Saar se reunió por primera vez con representantes del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, en marzo pasado, y desde entonces se han producido diferentes visitas secretas de altos funcionarios, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses.

Según sus investigaciones, Estados Unidos e Israel se habrían puesto en contacto con tres gobiernos de África Oriental, incluyendo Somalilandia, como posibles destinos para reubicar a los gazatíes expulsados de la Franja.

Netanyahu tiene previsto visitar al presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes de la próxima semana para conversar sobre la implementación de la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, que incluye el desarme de Hamás para la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave.



Somalia rechaza el "ilegal" reconocimiento de Somalilandia como Estado por parte de Israel

El Gobierno de Somalia rechazó el reconocimiento de la región separatista de Somalilandia (norte) como Estado independiente por parte de Israel, primer país en dar ese paso en el mundo, y lo calificó de "ilegal".

En un comunicado emitido en las últimas horas, el Gobierno somalí afirmó que "rechaza categórica e inequívocamente el ataque deliberado a su soberanía y la medida ilegal de Israel al pretender reconocer la región norte de Somalia".

"La región de Somalilandia es parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano de la República Federal de Somalia", subrayó, después de que Israel anunciase este viernes el reconocimiento de la región autoproclamada independiente.

El Ejecutivo enfatizó que Somalia es "un Estado soberano único e indivisible y que ningún actor externo tiene la autoridad ni la legitimidad para alterar su unidad ni su configuración territorial".

"Cualquier declaración, reconocimiento o acuerdo que pretenda socavar esta realidad es nulo, sin valor y sin efecto jurídico ni político alguno según el derecho internacional", aseveró.

Las autoridades somalís dejaron claro que no permitirán "el establecimiento de bases militares extranjeras ni acuerdos en su territorio que puedan arrastrar a Somalia a conflictos por poderes o introducir hostilidades regionales e internacionales en esta región".

También advirtieron de que "acciones ilegítimas de esta naturaleza socavan gravemente la paz y la estabilidad regionales, exacerban las tensiones políticas y de seguridad en el Cuerno de África, el mar Rojo y el golfo de Adén, Oriente Medio y la región en general".

"Dichas acciones -insistió- contravienen las responsabilidades colectivas de los Estados de combatir el terrorismo" y pueden crear "condiciones propicias para que los grupos terroristas exploten la inestabilidad política y socaven los esfuerzos en curso por la paz y la seguridad".

El Gobierno reafirmó su disposición a "adoptar todas las medidas diplomáticas, políticas y jurídicas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, para defender su soberanía, unidad y fronteras internacionalmente reconocidas".

EFE.