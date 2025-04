Quién es Juan Luis Cipriani, cardenal acusado de pederastia: reapareció en la antesala del cónclave

El peruano Juan Luis Cipriani fue arzobispo de Lima y proclamado para ser cardenal por el papa Juan Pablo II. Participó en los cónclaves que llevaron a la elección de los papas Benedicto XVI y Francisco, este último fallecido el lunes y a quien el mundo ha despedido durante los últimos días.

Cipriani había estado alejado de los temas públicos de la iglesia desde 2019 y hasta hace unos meses no se sabía la razón. El medio español El País reveló que el cardenal fue acusado de pederastia. El Vaticano impuso en ese entonces un precepto penal con medidas disciplinarias. Cipriani, el primer cardenal que tuvo el Opus Dei, fue obligado a retirarse, a exiliarse de Perú. El papa Francisco le prohibió llevar símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas, además de participar en escenarios como el cónclave papal.

El cardenal peruano reapareció durante las ceremonias fúnebres del papa Francisco y en la antesala del cónclave con el que se elegirá al próximo pontífice .

Caso de pederastia del cardenal Juan Luis Cipriani

El papa Francisco recibió en 2018 una carta de un hombre que acusaba al cardenal Cipriani de haber abusado de él cuando tenía entre 16 y 17 años en 1983 en un centro del Opus Dei en Lima. Afirmó que durante la confesión le hacía tocamiento. El vicario regional del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, admitió en su comunicado de disculpas que “no hay registro de ningún proceso formal (...) En esa época no se tenía la misma conciencia que hoy sobre los procedimientos más adecuados para acompañar a los implicados. Hoy sería imposible que una denuncia quede sin registro”.

El cardenal peruano Juan Luis Cipriani Thorne antes del cónclave que eligió al papa Francisco en 2013. Vincenzo PINTO / AFP

Publicidad

Según recoge El País, la víctima de Cipriani dice que fue acosada por familiares y conocidos vinculados al Opus Dei para que se retractara. “Pido perdón de todo corazón si no he sabido atender con plena acogida a una persona que deseaba ser escuchada […] Hoy me doy cuenta de que podría haberle ofrecido una acogida personal, humana y espiritual, que sí me consta que recibió de otras personas del Opus Dei”, dijo el vicario regional del Opus Dei en el Perú, Ángel Gómez-Hortigüela.

El cardenal peruano ha recibido reconocimientos como la Orden El Sol y Medalla de Honor en el Grado de Gran Cruz. Seis universidades le concedieron el Doctorado honoris causa.

Publicidad

¿Cardenal condenado por corrupción entrará al cónclave para elegir al nuevo papa?

El cardenal italiano Angelo Becciu, condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por un caso de irregularidades financieras y al que el papa Francisco retiró sus privilegios como purpurado, es la gran incógnita del próximo cónclave que elegirá al sucesor del pontífice, ya que se desconoce si podrá entrar a pesar de tener la prohibición. Salvo decisión contraria, no debe participar en el cónclave e, incluso, en las estadísticas del Vaticano lo cuentan como cardenal no elector, a pesar de tener 76 años.

La a oficina de prensa del Vaticano, por su parte, aseguró quetodos los cardenales, incluido el que fuera el sustituto de Estado vaticano, pueden participar en las congregaciones , las reuniones preparatorias, pero que otra cosa es entrar en el cónclave. En 2020, Francisco suspendió a Becciu, despojándolo de los “derechos asociados al cardenalato”, tras conocerse su implicación en irregularidades financieras. Pero no suspendió sus deberes y entre los que corresponden a un cardenal está la elección de un nuevo papa, explican los analistas.

"El papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas, ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito", declaró este martes Becciu al diario 'Unione Sarda'. Seguramente la cuestión de la participación de Becciu será uno de los argumentos que se debatirá en las congregaciones de cardenales, las reuniones preparatorias del cónclave.