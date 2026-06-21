En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
SELECCIÓN COLOMBIA
JUAN MANUEL SANTOS
ÁLVARO URIBE
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Rubio felicita a De la Espriella y confía que trabajará junto a EE. UU. contra "inmigración ilegal"

Rubio felicita a De la Espriella y confía que trabajará junto a EE. UU. contra "inmigración ilegal"

El secretario de Estado de EE. UU. reaccionó a la victoria del abogado y candidato del movimiento Defensores de la Patria, quien resultó electo presidente este domingo en la segunda vuelta presidencial.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
Comparta en:
Abelardo- Marco Rubio
Archivo - Colprensa

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, felicitó por teléfono este domingo al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su victoria en las presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, y confió en "trabajar estrechamente" en "poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos", entre otros objetivos.

"La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos", declaró Rubio en su cuenta de X.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El secretario de Estado estadounidense habló con De la Espriella tras resultar como presidente electo, según el conteo preliminar de la segunda vuelta de este domingo por el que superó con un ajustado margen al candidato de izquierda Iván Cepeda. "Los mejores días de Colombia están por venir", vaticinó Rubio.

Últimas Noticias

Tres personas murieron tras accidente aéreo: cayó sobre una zona residencial cerca de Washington
MUNDO

Tres personas murieron tras accidente aéreo: cayó sobre una zona residencial cerca de Washington

Tres adolescentes murieron tras ser rescatados en una playa de España: ¿qué estaban haciendo?
MUNDO

Tres adolescentes murieron tras ser rescatados en una playa de España: ¿qué estaban haciendo?

El presidente estadounidense, Donal Trump, apoyó durante la campaña de De la Espriella y expresó su "respaldo completo y total" para la segunda vuelta de hoy.

El candidato aseguró que ya había hablado con el presidente estadounidense que reconoció su triunfo.

"Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria", dijo De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.

Publicidad

Más tarde, en un escueto mensaje, Trump escribió: "Él ganó, GRANDE".

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo de la Espriella

Marco Rubio

Estados Unidos

Migración

Publicidad

Publicidad

Publicidad