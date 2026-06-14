Seis personas murieron tras colisión de dos helicópteros en pleno vuelo en Brasil

Una grave tragedia aérea sacudió la mañana de este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros colisionaran en el aire y se precipitaran a tierra.



Según informó el medio G1, el accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas, según confirmaron las autoridades de emergencia.

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La información fue entregada por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, organismo que atendió la emergencia y confirmó que ninguna de las personas que viajaban en las aeronaves sobrevivió al impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos helicópteros se estrellaron en la mañana de este domingo en Recreio dos Bandeirantes, un sector ubicado en la zona suroeste de la ciudad brasileña. Testigos del hecho señalaron que las aeronaves chocaron mientras se encontraban en el aire, provocando una caída que terminó en tragedia.



El mayor Fábio Contreras, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, confirmó que el accidente no dejó sobrevivientes.



Hasta el momento, las autoridades no hanrevelado la identidad de las seis víctimas fatales.

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Los equipos de emergencia fueron alertados sobre la situación a las 8:59 de la mañana. Según la información oficial, los helicópteros cayeron en un terreno perteneciente a una iglesia abandonada que había sido alquilado por la empresa BYD.

En las imágenes se ve que colisionó en la parte de un parqueadero.

El sitio está ubicado en una manzana comprendida entre la Avenida das Américas y las calles Beth Lago y Rivadávia Campos, en Recreio dos Bandeirantes.

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Las labores de atención se concentranen esa zona, donde bomberos y organismos de socorro trabajan para controlar los efectos del accidente y asegurar el área.

Una de las aeronaves explotó tras impactar contra el suelo

Las autoridades indicaron que uno de los helicópteros explotó al momento de tocar tierra. Como consecuencia, las llamas se propagaron hacia varios vehículos eléctricos que se encontraban en el terreno, provocando nuevas explosiones.

El segundo helicóptero involucrado en el accidente no se incendió, aunque también quedó destruido tras la caída.

La magnitud del fuego generó una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Las imágenes registradas por residentes y difundidas en redes sociales muestran la intensidad del incendio y la rápida movilización de los equipos de emergencia.

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Videos captaron los momentos posteriores al accidente

Habitantes del sector registraron en video las consecuencias de la tragedia. Las grabaciones muestran los restos de las aeronaves, la presencia de las llamas y la densa nube de humo que se elevó sobre la zona tras el impacto.

Pelo menos 5 morrem em queda de helicópteros no Recreio; aeronaves colidiram no ar https://t.co/4fpumqMjxd #g1 pic.twitter.com/kSdVy3I6u9 — g1 (@g1) June 14, 2026

Las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y medios locales pocas horas después del accidente, generando conmoción entre los habitantes de Río de Janeiro.

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Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a la colisión de las aeronaves.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co