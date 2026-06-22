Señal que detectó la NASA previendo la llegada del fenómeno de El Niño: imágenes satelitales

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidpos, más conocida como NASA (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration), dio a conocer los datos e imágenes de uno de sus satélites y cómo en estos datos se puede observar los efectos del fenómeno de El Niño, declarado en semanas pasadas.



"Este fenómeno natural y recurrente puede tener efectos generalizados, provocando generalmente lluvias en el suroeste de Estados Unidos y sequías en países del Pacífico occidental, como Indonesia y Australia. La NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) declaró El Niño el 11 de junio", se lee en una nota de la NASA.

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La declaración oficial del fenómeno de El Niño se hizo "después de que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental registraran al menos 0,5 grados Celsius por encima del promedio durante varios meses consecutivos (...) El Niño, caracterizado por temperaturas del agua superiores a lo normal en algunas zonas del Pacífico ecuatorial".

La NASA compartió las observaciones del satélite Sentinel-6 Michael Freilich, que evidenció la altura de la superficie del mar realizadas durante este mes. "Los científicos de la NASA han estado observando un signo complementario de El Niño: zonas con una mayor altura de la superficie del mar. Cuando el agua del océano se calienta, aumenta su volumen y provoca que la superficie del mar se eleve, lo que convierte la altura del agua en un indicador fiable de la temperatura del océano", explicaron.



Así se veía la Tierra antes de la declaración del fenómeno de El Niño

Así se veía la imagen detectada el 8 de junio, días antes de la declaración oficial del fenómeno de El Niño. NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

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La NASA citó a Severine Fournier, investigadora del nivel del mar del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) y científica adjunta del proyecto Sentinel-6. Esta experto indicó que las condiciones en el Pacífico occidental el 8 de junio eran similares a las de la misma fecha en 1997, año en que surgió un fenómeno de El Niño excepcionalmente fuerte. "Las condiciones cálidas en el Pacífico oriental en 2026 se han retrasado, con una menor acumulación de ondas Kelvin para la misma fecha. Aun así, parecía que más ondas Kelvin cálidas se acercaban al Pacífico oriental, lo que significa que El Niño seguía intensificándose", señaló la entidad.

" Que alcance o no los niveles de 1997 dependerá de la actividad oceánica en las próximas semanas ", agregó la NASA, mientras que Fournier dijo que "por ahora, parece que va a ser un ciclón importante —más de lo que hubiera dicho la semana pasada—, pero aún necesitamos más observaciones para saber qué va a pasara".

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MATEO MEDINA ESCOBAR

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