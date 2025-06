“Señor Trump, usted empezó esta guerra, pero la acabaremos nosotros": Ejército de Irán

El Ejército iraní advirtió este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, que la “guerra” que ha empezado con Irán la “acabará” Teherán y avisó a Washington de “consecuencias graves, lamentables e impredecibles” por los ataques contra su suelo.

“Señor Trump, el apostador. Usted empezó esta guerra, pero la acabaremos nosotros”, dijo el portavoz de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, en un vídeo emitido por medios como IRNA.

El militar afirmó que Estados Unidos entró “directamente en guerra con Irán y violó el suelo sagrado de Irán, en clara violación de la soberanía de la República Islámica de Irán” por lo que sufrirá “consecuencias graves, lamentables e impredecibles”,

“Los guerreros del Islam, en respuesta a este crimen, les infligirán consecuencias graves, lamentables e impredecibles con operaciones poderosas y selectivas, si Dios quiere”, dijo, a la vez que sostuvo que “ampliarán el alcance de los objetivos legítimos”.

Calificó los ataques contra las instalaciones nucleares como un modo de “ revivir el moribundo régimen sionista” que podría “propagar la guerra en la región”.

Estados Unidos bombardeó ayer tres instalaciones nucleares iraníes -Fordó, Natanz e Isfahán-, en los primeros bombardeos estadounidenses que se producen en medio del conflicto entre Israel e Irán.

Israel e Irán intercambian ataques diarios con misiles y drones desde la madrugada del viernes 13 cuando el Estado judío lanzó bombardeos contra el país persa.

En esos ataques han muerto 430 personas han muerto y unas 3.500 han resultado heridas, la mayoría civiles en Irán, mientras que en Israel se han producido 24 fallecimientos.



Unión Europea dice que

solución al conflicto nuclear iraní debe ser diplomático y no militar

La Unión Europea ha pedido este lunes una desescalada en el conflicto originado por el bombardeo israelí, y posteriormente de EEUU, a instalaciones nucleares en Irán, y ha dicho que la negociación y no la acción militar es la única vía para acabar con las dudas sobre si el programa atómico iraní es pacífico.

"La Unión Europea está profundamente preocupada por la peligrosa escalada en Irán que amenaza con desestabilizar Oriente Medio. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que den un paso atrás, vuelvan a la mesa de negociaciones y eviten una nueva escalada", aseguró la representación de la UE ante la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Esta agencia de la ONU celebra hoy en Viena una reunión de emergencia para analizar la situación creada por los ataques a plantas nucleares iraníes que Israel lleva lanzando desde el pasado día 13, y a los que Estados Unidos se ha sumado durante el fin de semana.

"La seguridad duradera se construye a través de la diplomacia, no de la acción militar. Creemos que la diplomacia puede y debe prevalecer. Todas las partes deben tomar medidas decisivas para reducir la tensión", afirmó la UE.

Israel ha justificado su ataque en su afirmación de que Irán está tratando de hacerse con un arma atómica, algo de lo que el propio OIEA asegura no tener pruebas.

Con todo, este organismo mantiene que tampoco puede asegurar que el programa atómico iraní sea exclusivamente pacífico hasta que Teherán no responda a una serie de cuestiones.

En su mensaje ante el OIEA, la UE recordó su preocupación "por la creciente trayectoria nuclear de Irán" y aseguró que desde hace años ha participado en el esfuerzo para llegar a una solución negociada.

La UE coordinó la negociación para el acuerdo de 2015 por el que Irán redujo el alcance de su programa atómico para asegurar que no podía fabricar un arma atómico a corto plazo.

Ese acuerdo se resquebrajó en 2018 cuando Donald Trump, en su primer mandato presidencial, sacó a EEUU del mismo. Al año siguiente, Irán empezó a cumplir los límites impuestos a sus actividades hasta llegar a enriquecer uranio al 60 % de pureza, muy cerca del nivel preciso para un arma atómica.

El pasado viernes, representantes de la UE y de Irán se reunieron para seguir impulsando un acuerdo. Irán también estaba manteniendo contactos indirectos con Washington para avanzar hacia un acuerdo cuando Israel lazó su ataque.

"Para la UE sigue siendo una prioridad clave en materia de seguridad garantizar por medios diplomáticos que Irán no adquiera un arma nuclear", mantuvo en su intervención de hoy la representación de la UE, según el comunicado difundido.

En esa nota se afirmó que "una solución diplomática y negociada representa la única forma de garantizar el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní".

La UE recordó que la Junta del OIEA aprobó hace menos de dos semanas una resolución de condena a Irán por no cumplir sus obligaciones de transparencia y no colaborar en solventar las dudas que impiden al OIEA asegurar que su programa nuclear no tiene una dimensión militar.

La UE también pidió a "todas las partes" respetar la legislación internacional y el derecho humanitario y reiteró su compromiso con la seguridad en toda la región, incluido el Estado de Israel.

