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Noticias Caracol  / MUNDO  / La hipótesis del choque de trenes en Toledo, España, que deja al menos 30 muertos: ¿qué se sabe?

La hipótesis del choque de trenes en Toledo, España, que deja al menos 30 muertos: ¿qué se sabe?

En los trenes de alta velocidad viajaban más de 500 pasajeros. Algunos vagones se descarrillaron. Hay consternación en España.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Las autoridades españolas dan cuenta de al menos 30 personas muertas este miércoles 28 de octubre en la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid. Además, se advirtió que el número de víctimas podría aumentar.
El choque de trenes ocurrió específicamente en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid. Las fuentes han manifestado que los bomberos están terminando los trabajos para recuperar los cadáveres y, por el momento, se desconoce cuántos heridos puede haber.

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El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo. En el tren Iryo viajaban con 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que en el Ave se trasladaban 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que han sido trasladadas a varios hospitales. Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, suspendió la circulación entre Madrid y el corredor sur hasta nuevo aviso, y pidió a los viajeros con billete para este recorrido que no acudan a las estaciones, según fuentes del Ministerio de Transportes.

Hipótesis del choque de trenes en Toledo

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Aunque las autoridades ferroviarias apenas están evaluando la gravísima situación, medios españoles, como El País, hablan de un posible error humano como causa del siniestro. De hecho, fuentes de ese diario indicaron que el tren Iryo estaba detenido en la vía al momento del choque.

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Incluso, declaraciones de pasajeros sobrevivientes, también retomadas por medios españoles, detallan que fueron informados mediante altavoces de que la detención momentánea se debía a una aglomeración de tráfico ferroviario en la vía. Sin embargo, tras reanudarse la marcha, a los pocos minutos, fue cuando se produjo el siniestro.

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(En contexto: Choque de dos trenes en España deja al menos 30 muertos: podrían aumentar las víctimas)

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó sentirse "consternado ante el grave accidente de trenes" ocurrido en la mañana cerca de Toledo, en la zona central del país, y que habría dejado al menos diez fallecidos, según las autoridades regionales.

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"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas", indicó el líder socialista, que agregó su "solidaridad y apoyo" a todas las víctimas y sus familias.

NOTICIAS CARACOL
Con información de EFE y AFP

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