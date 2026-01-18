Sin mencionar a María Corina Machado ni a Trump, Premio Nobel aclara: "No puede transmitirse"

La Fundación Nobel se pronunció luego de la polémica generada por la entrega simbólica de la medalla del Premio Nobel de la Paz por parte María Corina Machado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró que este reconocimiento no puede ser cedido ni redistribuido, “ni siquiera de manera simbólica”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El pronunciamiento se produjo luego de que circulara una imagen del encuentro privado entre Machado y Trump en la Casa Blanca, en la que se observa a la líder opositora entregando la medalla correspondiente al galardón que obtuvo en 2025. Aunque la Fundación Nobel no mencionó directamente a los protagonistas, dejó claro que los premios deben mantenerse fieles al legado de Alfred Nobel.



“Un premio Nobel no puede ser traspasado ni redistribuido”

En su comunicado, la institución recordó que en el testamento de su fundador se establece que los premios deben concederse a quienes “hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad” y que existe una autoridad claramente definida para otorgar cada galardón. En ese contexto, subrayó que “un premio Nobel no puede ser traspasado ni redistribuido”, independientemente del carácter simbólico que se le quiera atribuir al gesto.



"Una de las misiones principales de la Fundación Nobel es salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y su administración. La Fundación defiende la voluntad de Alfred Nobel y sus estipulaciones. Establece que los premios se otorgarán a quienes 'han aportado el mayor beneficio a la humanidad' y especifica quién tiene derecho a otorgar cada premio. Por lo tanto, un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, transmitirse ni distribuirse", se puede leer en todo el comunicado de The Nobel Prize.



Statement from the Nobel Foundation



One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel’s will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who… pic.twitter.com/WIadOBLtpD — The Nobel Prize (@NobelPrize) January 18, 2026

Publicidad

Tras la difusión de la fotografía, Machado explicó públicamente que la entrega de la medalla buscaba evocar un precedente histórico. Según relató, hace dos siglos el general Marquis de Lafayette obsequió a Simón Bolívar una medalla con la imagen del presidente estadounidense George Washington, un objeto que el prócer independentista conservó durante toda su vida. A partir de esa referencia, la dirigente sostuvo que hoy “los herederos, el pueblo de Bolívar” entregan la medalla del Nobel al presidente de Estados Unidos como una señal de reconocimiento.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron a medios como USA Today que Trump pretende conservar la medalla, un premio que desde hace tiempo reivindica como propio, al asegurar que ha puesto fin a varias guerras.

Publicidad

La Constitución estadounidense prohíbe al presidente y a otros funcionarios federales aceptar "cualquier regalo, emolumento, cargo o título" de un gobierno o mandatario extranjero sin el consentimiento del Congreso para evitar corrupción o conflictos de interés.

En el caso de regalos de particulares o empresas privadas, como sería el caso de la medalla de María Corina Machado, las reglas son más flexibles, con el único límite de que no medien favores oficiales, ya que podría incurrir en soborno. De hecho, muchos de los obsequios de más valor que se reciben durante la presidencia terminan formando parte de archivos, museos o depósitos del gobierno, mientras los de valor más reducido o claramente personales se suelen considerar privados.

En el caso de la medalla, iba enmarcada junto a un mensaje de Machado que le dedicaba la insignia a Trump como "gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza".

No es la primera vez que el asunto de los regalos genera cierta controversia en esta Administración. El año pasado, la familia real catarí obsequió a Trump con un Boeing 747-8 valorado en unos 400 millones de dólares.

Publicidad

Tras una polémica sobre la idoneidad de aceptar ese tipo de regalos, abogados de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia elaboraron un análisis que avaló recibir la aeronave, que se encuentra en Texas a la espera de ser adaptado.

Trump fue imputado en 2023 por haberse llevado documentos clasificados de su primer mandato en la Casa Blanca, incluidas cartas del líder norcoreano Kim Jong-un, que retuvo en su mansión privada de Florida, un caso que fue desestimado cuando volvió al poder.

Publicidad

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL