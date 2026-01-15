Se conoce la primera foto de María Corina Machado y Trump tras entrega de medalla del Nobel de Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó este jueves al presidente de EE. UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad". La entrega tuvo lugar durante un almuerzo privado en la Casa Blanca, a donde Machado acudió para mantener vivas sus opciones ante el mandatario republicano, que ha decidido apostar por el gobierno actual en Caracas.

Trump reaccionó horas después en su red social, Truth Social, y escribió que Machado es "una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimo". Además, calificó la entrega de la medalla como "un gesto maravilloso de respeto mutuo". Es importante recordar que el republicano ha manifestado en repetidas ocasiones su decepción por no obtener el reconocimiento desde que el Instituto Nobel anunció su elección el año pasado, pues afirma que ha solucionado ocho conflictos en todo el mundo desde que inició su segundo mandato.



Machado, por su parte, dijo luego de la reunión —que es el primer encuentro tras 12 días de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses— que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos. "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela (...) Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida", declaró frente al Capitolio.



Cabe destacar que lo que debía ser una rueda de prensa a las puertas del Congreso se convirtió en un mitín descontrolado, con decenas de venezolanos partidarios suyos. La policía y los guardaespaldas la sacaron del lugar y la metieron en un coche, sin que se realizara la rueda de prensa anunciada.



La entrega de la medalla del Noble de Paz a Trump

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz" y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post.

Machado, por otro lado, dijo que le contó al mandatario un episodio que involucra al marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las trece colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses. Este hombre "hace 200 años" le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los indedepentistas estadounidenses y a la postre primer presidente del país. "Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla", explicó la líder opositora.

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años. Este mismo jueves, antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y precisó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".

María Corina Machado y Donald Trump. New York Post

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE y AFP