Sobreviviente de accidente en Francia: “Mi mamá se murió por milésimas de segundo”

El grave accidente de tránsito de un bus en Porté-Puymorens, Francia , en el que 31 colombianos resultaron heridos, sigue estando en la mira de todo el país. Noticias Caracol en vivo habló con María Paula Mogollón, una de las víctimas que iba en el vehículo que se dirigía desde Andorra hacia España. Recalcó que una de las mujeres que murió en el siniestro vial iba con ella y su mamá.

María Paula no iba sola en aquel vehículo, sino con su mamá. Pese a que dice que no se encuentra muy bien de salud y se ve con algunos raspones y golpes en el rostro, recalcó que “nosotras somos acá solas, entonces, si yo me interno en una clínica, mi mamá queda sola y pues no, esa no es la idea. Me toca estar al lado de ella. A mí mamá ahorita le están haciendo exámenes”.

Entre los estudios que le han practicado a su mamá está un tag en la cabeza y un examen general, pues “está muy lastimada de la espalda”. Además, para el 4 de diciembre tiene programada una cirugía. María Paula recalcó: “Yo estoy mal, pero me toca hacerme la fuerte”.

“Fue un paseo que hicimos con mucha ilusión”: sobreviviente

La joven colombiana subrayó que ella y su mamá soñaban con conocer la nieve, por ello planearon viajar a Andorra, pero el anhelado paseo se tornó en una pesadilla cuando el bus terminó impactando contra la pared de una montaña.

María Paula mencionó que la atención médica fue oportuna y que en helicóptero trasladaron a su mamá hasta un hospital de Barcelona “porque estaba muy crítica. Mi mamá se me iba a morir, está viva es de milagro porque mi mamá se me murió milésimas de segundo”.

Solicita vuelo humanitario

Esta sobreviviente al accidente de un bus en Francia pide un vuelo humanitario, pues “nosotras tenemos familia en Colombia, en el municipio de La Tebaida (Quindío). Con la persona que falleció, íbamos nosotros todos de paseo. Tengo entendido que la Embajada ya se comunicó ayer con mi hermana”.

Necesita que sus hermanas viajen a España y se hagan cargo de los cuidados de su mamá y ella porque se encuentra sumamente lastimada por el impacto que sufrió en el accidente. “Ojalá pudieran estar ellas acá porque estoy siendo fuerte de milagro porque ese viaje para mí fue el fin del mundo, porque yo vi mi mundo muriéndose en la carretera”, comentó María Paula con la voz entrecortada y lágrimas.

