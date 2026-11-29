Un temblor de magnitud 4,6 se registró este domingo 29 de noviembre en Panamá, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro fue localizado a cinco kilómetros al sur-suroeste de Bayano.



De acuerdo con el informe del organismo, el sismo ocurrió a las 19:32:42 UTC, es decir, a las 2:32 de la tarde, hora de Panamá y Colombia.

El reporte ubicó el epicentro en las coordenadas 7,591° de latitud norte y 80,394° de longitud oeste. La magnitud fue establecida en 4,6 y la profundidad en 10 kilómetros.

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El USGS publicó el registro del movimiento telúrico en su plataforma de seguimiento de actividad sísmica, donde también se puede consultar el mapa con la ubicación del epicentro y los datos técnicos del evento.



Hasta el momento, no hay registros de emergencias pero las autoridades se mantienen monitoreando la situación.

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