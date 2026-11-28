El presidente ruso, Vladimir Putin, presentó el viernes un nuevo submarino de propulsión nuclear y afirmó que Rusia añadirá cinco más a la flota del país para 2030, según imágenes difundidas por el Kremlin. En los astilleros Sevmash, en la ciudad de Severodvinsk, en el noroeste del país, Putin asistió a una ceremonia de izado de bandera a bordo del submarino Perm, que marca su transferencia formal a la Armada.

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"Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir poderosos submarinos nucleares de este tipo, armas de alcance y relevancia global", declaró. Los submarinos de propulsión nuclear son una parte clave de la disuasión nuclear de Rusia, ya que su capacidad de operar de forma encubierta bajo el agua les da la posibilidad de atacar en caso de agresión.



Putin dijo que la Armada recibiría cinco submarinos más para 2030, incluidos tres de la clase Yasen-M, la misma clase que el Perm. Los submarinos pueden operar en "cualquier parte de los océanos del mundo" y transportan varios tipos de misiles de crucero, añadió.



Submarino nuclear ruso. Afp

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Zelenski critica a Trump por llamar "amigo" a Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó a su homólogo estadounidense Donald Trump por tildar al dirigente ruso Vladimir Putin de "amigo", comparando a este último con el líder alemán Adolf Hitler, en una entrevista con la BBC que se emitirá el viernes. "Por supuesto, es una decisión que corresponde al presidente de Estados Unidos, pero resulta extraño", señaló Zelenski.

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En referencia a Putin, el líder ucraniano afirmó que "es un agresor y un asesino. No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo". "Es como si alguien dijera durante la Segunda Guerra Mundial que Hitler era un buen amigo. No. No es un amigo", añadió Zelenski. Trump y Putin mantuvieron un encuentro en China la semana pasada, el primero desde agosto de 2025. Durante la reunión, Trump calificó a Putin de "amigo".

Posteriormente, el presidente estadounidense publicó una fotografía en la que ambos líderes aparecían juntos, estrechándose la mano, bajo un llamativo titular: "Mi amigo". Estados Unidos todavía no ha conseguido negociar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque Trump insiste en que está trabajando con ambas partes para detener los combates.

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Zelenski declaró a la BBC que lo que hace falta son "más avances, eso es lo que necesitamos", e instó a Estados Unidos a ejercer una mayor presión sobre Rusia. "No se trata de mantener conversaciones cómodas, sino de contar con un país fuerte que pueda ejercer presión, porque ese país tiene poder y respeto", afirmó Zelenski en referencia a Estados Unidos.

Rusia lanzó en febrero de 2022 una invasión a gran escala de Ucrania, desencadenando una guerra devastadora que, según estimaciones, ha causado cientos de miles de muertos. Estados Unidos fue el principal aliado y respaldo de Ucrania durante el mandato del expresidente Joe Biden, pero Trump redujo drásticamente la ayuda militar desde que regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado.

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AFP