Un terremoto de 5 grados en la escala de Richter sacudió este sábado el sur de California, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, sin que se haya informado de daños de importancia ni se activara la alerta por tsunami.



El temblor, al que le han seguido varias réplicas más débiles, se produjo a las 9:30 hora local (17:30 GMT) y tuvo su epicentro frente a la costa de la localidad de Manhattan Beach, unos 30 kilómetros al sur de Los Ángeles.

El hipocentro se situó a unos 12,2 kilómetros de profundidad y aunque el sismo se sintió en una amplia zona de la región, una de las más pobladas del país, los medios locales no han reportado daños importantes por el momento.

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El de hoy ha sido el más reciente de una serie de varios sismos de menor intensidad que han afectado a la región en las últimas semanas.



Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento "moderado", el cual, por lo general, puede provocar la rotura de ventanas o vajillas, así como el vuelco de objetos inestables.



¿Qué hacer en caso de un temblor?

Ante un sismo o temblor, la prioridad inmediata es mantener la calma y protegerse de la caída de objetos, vidrios o mampostería. Quienes se encuentren en un lugar cerrado deben agacharse, cubrirse y agarrarse: ubicarse junto a una columna estructural o bajo una mesa resistente, lejos de ventanas, estanterías altas, lámparas o espejos. Se debe evitar correr hacia las escaleras o usar ascensores durante el movimiento, ya que la sacudida puede provocar caídas o dejar a las personas atrapadas; si se está al aire libre, conviene alejarse de edificios, cables eléctricos, árboles grandes y postes.



Una vez que el movimiento termine, es fundamental actuar con precaución ante posibles réplicas. Se debe revisar si hay personas heridas o situaciones de riesgo —como fugas de gas, cortocircuitos o daños estructurales graves—, evitar encender fósforos, velas o interruptores si se percibe olor a gas, y utilizar las escaleras en lugar del ascensor si resulta necesario evacuar el edificio. Asimismo, conviene tener a la mano un kit de emergencia, linterna y documentos importantes, y hacer un uso responsable del teléfono, priorizando los mensajes de texto o redes sociales para no saturar las líneas de emergencia.

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Es importante informarse únicamente a través de canales oficiales y autoridades locales para conocer reportes confirmados, alertas de réplicas y medidas de seguridad vigentes en la zona. También se debe evitar difundir rumores o cadenas no verificadas que generen pánico y, si se está en un edificio o centro de trabajo con brigada, seguir las indicaciones de los coordinadores de evacuación una vez pase la sacudida.

AGENCIA EFE