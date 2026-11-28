España contiene el aliento este sábado, en vísperas de unas elecciones en las que Pedro Sánchez se juega mantener el Gobierno ante una derecha favorita en los sondeos, que podría regresar al poder con el apoyo de la extrema derecha. La mayoría de encuestas sitúan como vencedor al Partido Popular (PP, derecha) que lidera Alberto Núñez Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para lograrla podría recurrir a la pujante ultraderecha de Vox, a quien los sondeos proyectan un marcado ascenso.



Si la extrema derecha entra en el gobierno sería la primera vez que lo hiciera en España desde la transición democrática que siguió a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. "Las sociedades no avanzan viajando al pasado", advirtió Sánchez el viernes durante su mitin de cierre de campaña en Madrid, en el que llamó al voto asegurando que una "mayoría progresista" estaba "a la vista".

Las elecciones en España, cuarta economía de la zona euro, serán seguidas de cerca en Europa, ante la perspectiva de nuevos comicios en países como Francia, Italia y Polonia que podrían alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Unión Europea. Tengo "mucho miedo por el auge de la extrema derecha (...), como estamos viendo también en muchos países, y con miedo de parecernos a países como Estados Unidos, Argentina, otros en Europa", consideró este sábado Marian Gimeno, una gestora de proyectos de 30 años, en Barcelona.

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"A mí lo que me gusta es que echen a Sánchez", opinó en Madrid Margarita Jiménez, jubilada y votante en el pasado del Partido Socialista, pero decepcionada ahora con su gestión. "Tengo ganas de que se vaya", agregó sobre Sánchez, quien lleva en el poder desde 2018.



La ley electoral española prohíbe hacer campaña o pedir el voto durante la jornada de reflexión, víspera de los comicios. Sin actos políticos previstos, Feijóo eligió visitar el enclave español de Ceuta, en el norte de África, "como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí", según su partido. Este pequeño territorio saltó al centro de la actualidad cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio.



Muchos regresaron horas después o fueron expulsados en las semanas siguientes, pero aquella entrada masiva abrió un espinoso frente para el Gobierno de Sánchez, muy cuestionado por la oposición por su política más abierta a la migración, que incluyó un proceso de regularización extraordinaria. "El 29 de noviembre, no votéis con miedo, votad con valor", arengó el líder de Vox, Santiago Abascal, en su abarrotado acto final en Valencia.

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La migración, que la ultraderecha reclama limitar, fue uno de los temas candentes de esta campaña. Poco antes de terminar el viernes, se conoció una nueva tragedia en las Islas Canarias, una de las principales vías marítimas de entrada a Europa para migrantes que huyen de la pobreza y los conflictos. Al menos 14 personas fallecieron en una embarcación localizada cerca de la isla de El Hierro, que vive un fuerte repunte de llegadas.

Sánchez, que a medida que avanzaba la campaña se mostraba más optimista, aprovechó la jornada de reflexión para practicar bicicleta de montaña, una de sus aficiones, junto a su esposa, según su partido. El líder, de 54 años, llega a su cita más difícil con las urnas erigido en figura internacional de la izquierda tras sus choques con Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Pero dentro de España está muy desgastado por una serie de escándalos de corrupción que involucran a antiguos cercanos colaboradores y familiares.

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El jefe del ejecutivo busca sacar rédito electoral del buen desempeño de la economía española y de las movilizaciones por la crisis de acceso a la vivienda, cuestión que se ha convertido en uno de los principales problemas del país. Sánchez adelantó las elecciones después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas de su Gobierno para hacerle frente.

La oposición le reprocha no haber frenado la escalada de los precios de la vivienda ni del costo de vida. Asimismo, lo acusa de falta de inversión recordándole los dos accidentes de trenes de alta velocidad que este año dejaron 115 fallecidos. Tras ganar las elecciones de 2023 sin lograr los apoyos necesarios para gobernar, Feijóo, de 65 años, confía en que esta vez sí alcanzará la Moncloa.

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