Un sismo de magnitud 5,0 se produjo frente a la costa del sur de California este sábado 28 de noviembre, lo que hizo temblar las ventanas en el área de Los Ángeles y obligó a un avión a abortar el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad. El movimiento se sintió cerca de Manhattan Beach, una ciudad cercana a Los Ángeles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades de California advirtieron a los residentes de la zona que debían estar preparados para posibles réplicas.



La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California dijo que estaba "trabajando activamente con las autoridades locales para evaluar cualquier impacto". Imágenes que circulan en las redes sociales mostraron que el sismo activó alarmas de autos en Los Ángeles y obligó a un avión de Delta Airlines a abortar el aterrizaje justo cuando se aproximaba al aeropuerto.

La costa oeste de Estados Unidos es el punto de confluencia de varias placas tectónicas, por lo que los temblores no son inusuales. Sin embargo, la mayoría son de baja magnitud, apenas percibidos por las 40 millones de personas que viven en esta región. El avión que tuvo que abortar su aterrizaje fue captado por una cámara, cuyo video fue compartido por AIRLINE VIDEOS en sus redes sociales. En las imágenes se ve el movimiento de la cámara justo cuando la areonave el alerta que no siga descendiendo, que de la vuelta y espere instrucciones mientras pasa el terremoto. "Delta 1972, da la vuelta. Estamos teniendo un fuerte temblor", se escucha decir a una voz en la radio mientras de fondo se escuchan las alarmas de varios vehículos.

🚨 EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened!



Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! pic.twitter.com/0qGYXcJyXs — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

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¿Qué hacer en caso de un temblor?

Ante un sismo o temblor, la prioridad inmediata es mantener la calma y protegerse de la caída de objetos, vidrios o mampostería. Quienes se encuentren en un lugar cerrado deben agacharse, cubrirse y agarrarse: ubicarse junto a una columna estructural o bajo una mesa resistente, lejos de ventanas, estanterías altas, lámparas o espejos. Se debe evitar correr hacia las escaleras o usar ascensores durante el movimiento, ya que la sacudida puede provocar caídas o dejar a las personas atrapadas; si se está al aire libre, conviene alejarse de edificios, cables eléctricos, árboles grandes y postes.



Una vez que el movimiento termine, es fundamental actuar con precaución ante posibles réplicas. Se debe revisar si hay personas heridas o situaciones de riesgo —como fugas de gas, cortocircuitos o daños estructurales graves—, evitar encender fósforos, velas o interruptores si se percibe olor a gas, y utilizar las escaleras en lugar del ascensor si resulta necesario evacuar el edificio. Asimismo, conviene tener a la mano un kit de emergencia, linterna y documentos importantes, y hacer un uso responsable del teléfono, priorizando los mensajes de texto o redes sociales para no saturar las líneas de emergencia.



Es importante informarse únicamente a través de canales oficiales y autoridades locales para conocer reportes confirmados, alertas de réplicas y medidas de seguridad vigentes en la zona. También se debe evitar difundir rumores o cadenas no verificadas que generen pánico y, si se está en un edificio o centro de trabajo con brigada, seguir las indicaciones de los coordinadores de evacuación una vez pase la sacudida.

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